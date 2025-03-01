'Не говори своим родителям!' 6 советов, которые помогут детям распознать опасных людей

Главным приоритетом для родителей всегда является обеспечение безопасности своих детей. Важно научить детей общим правилам безопасности, а также как распознать людей, у которых могут быть плохие намерения.

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Сложность в том, что опасные люди не всегда выглядят устрашающе – они могут казаться дружелюбными, полезными или даже заслуживающими доверия. Издание Times of India пишет, что есть тонкие признаки, которые дети могут научиться распознавать, чтобы защитить себя.

6 советов, которые помогут детям распознать опасных людей:

Люди, которые настаивают на сохранении секретов

Обычная тактика, которую используют опасные люди, – просить детей хранить секреты, особенно от родителей. Если взрослый говорит ребенку: "Это только между нами" или "Не говори родителям", это тревожный сигнал. Детей следует научить, что безопасные взрослые никогда не просят их хранить секреты, особенно о том, что доставляет им дискомфорт.

Люди, которые игнорируют границы детей

Уважение личного пространства – основное правило хорошего поведения. Если кто-то постоянно вторгается в личное пространство ребенка, трогает его без разрешения или заставляет его чувствовать себя неловко, это признак плохого поведения. Родители должны научить детей, что если кто-то делает что-то, что заставляет их чувствовать себя некомфортно, они имеют право сказать "нет" и отойти.

Слишком милое поведение, подарки и чрезмерный интерес к ребенку

Не все дружелюбные люди имеют добрые намерения. Некоторые опасные личности слишком стараются понравиться, предлагая подарки, обещая веселые занятия или постоянно хваля ребенка. Если взрослый ведет себя "слишком мило" или проявляет чрезмерный интерес к ребенку без всякой причины, родители должны призывать ребенка быть осторожным.

Просьбы о помощи

Взрослые не должны просить детей о помощи, особенно в ситуациях, которые кажутся странными, например, найти потерянное домашнее животное или донести что-то до машины. Детей следует научить, что если взрослому нужна помощь, он обычно попросит другого взрослого, а не ребенка.

Попытка отвести ребенка в другое место

Человек с плохими намерениями может попытаться оставить ребенка одного, говоря что-то вроде: "Пойдем со мной, я хочу тебе кое-что показать" или "Давай уйдем в уединенное место". Дети должны знать, что если кто-то попытается увести их из группы, это серьезный предупреждающий знак.

Взрослый оказывает давление на ребенка

Некоторые люди манипулируют детьми, заставляя их чувствовать себя виноватыми или заставляя их делать что-то неудобное. Они могут сказать: "Если ты этого не сделаешь, мне будет грустно" или "Ты же не хочешь задеть мои чувства, правда?".

Это эмоциональная манипуляция. Детей следует научить, что им никогда не придется делать ничего, что доставляет им дискомфорт, независимо от того, что кто-то говорит.

Как сообщал OBOZ.UA, родители обязательно должны научить своего ребенка так называемому правилу взрослых. Оно состоит в том, что взрослые должны просить помощи только у взрослого, а не у ребенка.

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