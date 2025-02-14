Что такое 'правило взрослых' и почему его должны знать все дети

Родители обязательно должны научить своего ребенка так называемому правилу взрослых. Оно состоит в том, что взрослые должны просить помощи только у взрослого, а не у ребенка.

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Если взрослый мужчина или женщина обращается за помощью к ребенку или подростку – это свидетельствует об опасности. Об этом написали на Instagram-странице социального проекта для девушек-подростков "Смелая" от общественной организации "Фонд Маша".

"Ребенок должен знать, что взрослый человек должен обращаться за помощью только к другим взрослым, а если он просит о помощи у ребенка – это может быть опасно", – говорится в сообщении.

Авторы призвали родителей обсуждать с детьми следующие ситуации:

Что ты будешь делать, если незнакомец попросит помочь найти собаку?

А если взрослый скажет, что плохо себя чувствует и попросит о помощи?

Как поступить, если кто-то зовет тебя к машине?

Во время таких разговоров важно, чтобы родители не пугали детей, а объясняли, почему это может быть опасно и почему ответственность за взрослых лежит на других взрослых, а не на детях.

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