Не говорите 'благодарю': как заменить на украинском

Различные курсы так называемого личностного развития предлагают своим ученикам использовать в знак благодарности слово "благодарю" – это якобы приумножает в мире положительную энергию. Действительно ли это так, вам не скажет ни одна наука, ведь такого понятия как "положительная энергия" с точки зрения академических знаний не существует. А вот к самому слову "благодарю" у знатоков украинского языка замечаний хватает.

OBOZ.UA изучил, что не так с этим словом. А также отыскал в словарях немало вариантов, чем его лучше заменить.

Итак, словари украинского языка содержат только одну лексему, похожую на "благодарю". Но это не глагол, а существительное – в западных говорах на благотворителя могут сказать "благодар". А вот такой формулы вежливости, которая бы означала признательность, словари не содержат.

Откуда же тогда коучи успеха и тренеры личностного роста могли взять эту формулировку? Ответ прост и очевиден – из русского языка, ведь большинство таких курсов пришли в Украину из России. И именно в русском языке находим глагол "благодарить" и производные "поблагодарить", "отблагодарить". Кстати, они действительно образованы сочетанием слов "благо" и "дарить", то есть, если применить определенную фантазию, могут считаться направленными на приумножение положительных вибраций, хотя никто точно и не знает, что это такое.

А как тогда выразить благодарность на украинском и не наделать при этом лексических ошибок? Воспользуйтесь более исконными словами и их сочетаниями:

дякую;

щиро дякую;

красно дякую;

сердечно дякую;

уклінно дякую;

спасибі;

вельми вдячні;

щиро вдячні.

И не забывайте, что глагол "дякую" по правилам украинского языка должен сочетаться с существительным или местоимением в дательном падеже, а не родительном. Говорим "дякую вам", "дякую мамі". А формы "дякую вас", "дякую маму" не используем, поскольку они ошибочные.

