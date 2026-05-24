Никогда не 'відміняйте зустріч': что не так с этой фразой и как сказать по-украински

Украинская певица Алина Гросу порадовала своих поклонников фрагментом новой песни, в которой есть строчка: "Тільки нашу зустріч не відміняй". На первый взгляд, она кажется вполне нормальной, однако знатоки украинского языка легко найдут в ней ошибку.

Видео дня

И ошибка эта кроется в слове "відміняти" в значении "отказываться от предыдущих планов". OBOZ.UA разбирался, что с этим словом не так.

Обратимся к словарю. Одиннадцатитомный СУМ указывает, что основным значением этого глагола является "делать кого-, что-либо иным; изменять". Изредка им можно заменить вариант "відміняти". А вот именно второй вариант и имеет нужное в этом фрагменте значение – признавать или объявлять что-то (в том числе планы) недействительным, аннулировать, ликвидировать.

Рубрика "Уроки державної мови", которая выходила в газете "Хрещатик" и которую готовили профессиональные языковеды, объяснила, как слово "відміняти" приобрело такое не свойственное ему значение. Конечно, так сказалось длительное влияние русского языка. Итак, если вы хотите очистить свою речь от русизмов, откажитесь от того, чтобы "відміняти" планы или встречи, а употребляйте в этом случае более удельное слово "скасовувати".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую ошибку нашли в тексте песни Ridnym, с которой певица LELÉKA представила Украину на Евровидении 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!