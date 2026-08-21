Не говорите "кошелек": как правильно на украинском

Слово "кошелек" можно услышать в разговорной речи, однако для современного украинского литературного языка оно не является рекомендованным. Вместо этого нормативным названием этого предмета является "гаманець", которое имеет давнюю историю в украинском языке.

Интересно, что когда-то кошелек выглядел совсем не так, как современные аксессуары с отделениями для купюр, монет и банковских карт. В то же время украинский язык сохранил и другие названия этого предмета, часть которых сегодня звучит архаично или носит региональный характер.

Как правильно перевести "кошелек"

Если речь идет об обычном современном названии, следует использовать слово "гаманець". Именно оно зафиксировано в украинских толковых словарях, а языковые ресурсы, в частности "Горох", рекомендуют употреблять его вместо "кошельок".

Поэтому в повседневной речи правильно сказать:

Де мій гаманець?

Я залишила гаманець удома

Він дістав гаманець із кишені

Слово "кошельок", напротив, лучше не использовать, если речь идет о нормативной современной украинской речи.

Откуда происходит слово "гаманець"

История этого слова оказывается гораздо интереснее, чем может показаться. Основой для современного "гаманець" стало более древнее слово "гаман", которым называли небольшой кожаный мешочек для денег, табака и различных мелких вещей.

Слово "гаман" зафиксировал в своем словаре Борис Гринченко, указав также "гаманець" как его уменьшительную форму. Впоследствии именно "гаманець" стало привычным названием предмета, который используют для хранения денег.

Согласно этимологическим данным, слово "гаман" связывают с тюркскими языками, а его более древние истоки – с персидской лексикой, где существовало слово, обозначавшее мешочек или пояс для хранения денег.

Синонимы слова "гаманець"

гаман

портмоне

ридикюль

калитка

калита

кисет

калиточка

капшук

капшучок

киса́

мошонка

торбинка

гаманяка

пулярес

OBOZ.UA ранее писал о том, из-за какой вещи в кошельке деньги могут плохо приумножаться.

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