Не говорите 'круглосуточно': как правильно по-украински

Слово "круглосуточно" до сих пор часто встречается в повседневной речи. На самом деле это калька с русского языка, которую следует избегать.

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В украинском языке есть свой точный и естественный эквивалент. OBOZ.UA сообщает, что в разговорах, объявлениях и служебных сообщениях правильно использовать слово "цілодобово".

Слово "цілодобово" происходит от слов "цілий" и "доба" и означает, что что-то длится в течение всех 24 часов без перерыва.

Поэтому правильно говорить:

аптека працює цілодобово;

магазин відчинений цілодобово;

цілодобова підтримка;

цілодобове чергування.

В зависимости от контекста слово "круглосуточно" можно заменить другими естественными украинскими выражениями. Когда нужно подчеркнуть, что работа или определенный процесс не прекращается, уместно сказать "день и ночь", "24 часа в сутки", "непрерывно" или "днем и ночью".

Например:

рятувальники чергують день і ніч;

сайт працює 24 години на добу;

технічна підтримка доступна вдень і вночі;

обладнання працює безперервно.

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Кстати, не все слова, похожие на русские, являются кальками. Некоторые из них унаследованы от праславянского языка. Какие лексемы на самом деле не являются суржиком — читайте в материале.

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