Не говорите "круглосуточно": как правильно по-украински
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Слово "круглосуточно" до сих пор часто встречается в повседневной речи. На самом деле это калька с русского языка, которую следует избегать.
В украинском языке есть свой точный и естественный эквивалент. OBOZ.UA сообщает, что в разговорах, объявлениях и служебных сообщениях правильно использовать слово "цілодобово".
Слово "цілодобово" происходит от слов "цілий" и "доба" и означает, что что-то длится в течение всех 24 часов без перерыва.
Поэтому правильно говорить:
- аптека працює цілодобово;
- магазин відчинений цілодобово;
- цілодобова підтримка;
- цілодобове чергування.
В зависимости от контекста слово "круглосуточно" можно заменить другими естественными украинскими выражениями. Когда нужно подчеркнуть, что работа или определенный процесс не прекращается, уместно сказать "день и ночь", "24 часа в сутки", "непрерывно" или "днем и ночью".
Например:
- рятувальники чергують день і ніч;
- сайт працює 24 години на добу;
- технічна підтримка доступна вдень і вночі;
- обладнання працює безперервно.
Кстати, не все слова, похожие на русские, являются кальками. Некоторые из них унаследованы от праславянского языка. Какие лексемы на самом деле не являются суржиком — читайте в материале.
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