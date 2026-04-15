Не говорите на украинском 'оползень': как будет правильно

Слово "оползень" не является нормативным в украинском языке. Поэтому вместо калькированных или ошибочных вариантов следует запомнить простой и правильный перевод.

Видео дня

Калькированные слова иногда употребляют в разговорах, в новостях и в публицистических текстах. OBOZ.UA рассказывает, как правильно говорить на украинском.

Многие до сих пор сомневаются, как правильно перевести русское слово "оползень". На самом деле украинский язык имеет четкий удельный аналог – зсув.

Именно эту форму подают современные толковые и переводные словари. В некоторых случаях можно употреблять словосочетание зсув ґрунту – оно часто встречается в научном, официально-деловом и публицистическом стилях.

Зсув – это природное явление, во время которого массы почвы или горных пород смещаются вниз по склону под действием силы тяжести. Чаще всего это происходит после сильных дождей, таяния снега, подмывания почвы или других изменений в природной среде.

Такие процессы могут быть крайне опасными для людей, зданий и инфраструктуры. Оползни способны разрушать дороги, жилые дома, коммуникации и инженерные сети. Особенно уязвимы горные, прибрежные и склоновые районы, где риск смещения почвы традиционно выше.

Именно поэтому важно не только правильно называть это явление на украинском, но и понимать, о чем именно идет речь. Точное слово помогает точнее мыслить, а в темах, связанных с безопасностью, это имеет особое значение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.