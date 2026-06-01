Не говорите 'почва': как правильно будет на украинском

Слово "земля" в украинском языке имеет довольно много значений – это и планета, на которой мы живем, и верхний слой земной коры, и территория, и суша, и страна или государство. Поэтому, когда мы говорим о смеси, в которой растут растения, часто употребляем более точный термин. Но какой именно?

Вам могло прийти в голову существительное "почва". Однако, в украинских словарях такого не найти – это очевидный русизм. OBOZ.UA разбирался, как правильно его перевести.

И здесь все просто. Многокомпонентная, динамическая система, включающая горные породы, верхний естественный слой земной коры, техногенные образования и состоящая из твердых (твердые минералы, лед и органоминеральные структуры), жидких (водные растворы), газообразных (воздух, газы) и биологических или живых (макро- и микроорганизмы) компонентов, на украинском языке называется словом "ґрунт". Обратите внимание – слово (как и все его производные) пишется и произносится через прорывную ґ. Это один из немногих случаев употребления этого звука в исконно украинских словах, поэтому его написание и звучание нужно запомнить.

Что касается точного значения этого слова, то Большой толковый словарь современного языка объясняет существительное "ґрунт" так:

верхний слой земной коры, пригодный для жизни растений;

верхний слой земли относительно его состава;

морское, речное и т. д. дно;

земельный надел;

а в переносном значении – то, что составляет основу чего-либо, является исходным материалом для создания, возникновения чего-либо.

