Забудьте слово 'крильцо': как говорить на украинском

Многоквартирные дома обычно могут похвастаться лишь небольшой площадкой у входа, тогда как частные усадьбы порой украшают целым архитектурным комплексом, который приветствует гостей перед дверью. Как вы назовете эту площадку на украинском языке?

Если вам пришло в голову слово "крильцо", то вы все еще находитесь под значительным влиянием русификации. OBOZ.UA поможет вам запомнить правильную лексему, обозначающую эту небольшую часть здания, и больше не повторять ошибку.

Итак, в Большом толковом словаре украинского языка пристройка с площадкой и ступеньками, а иногда еще и с кровлей, сделанная у входа в дом описывается словом "ґа́нок". Обратите внимание – в начале слова пишется буква ґ, которая обозначает твердый прорывной звук. В украинском языке такая буква встречается нечасто и слова с ней стоит запомнить. Кроме ґанку это также аґрус, ґава, ґазда, ґедзь, ґніт, ґрати, ґрунт, ґудзик, ґуля, дзиґа, ґелґотати, и другие. Чаще можно встретить эту букву в словах иноязычного происхождения, где она передает звук [g].

Синонимами слова ґанок в украинском языке являются такие существительные:

присінок / присінки;

підсіння;

рундук;

піддашок.

"Тераса" и "веранда" тоже в определенном смысле могут считаться разновидностью крыльца, но со своими особенностями. "Тераса" – это просторная площадка, обустроенная у одной из стен дома, с которой есть вход внутрь. А "веранда" это крытая крышей галерея перед входом.

