Забудьте про 'орел і решка': как правильно называются стороны монеты на украинском

Помните популярное шоу о путешествиях "Орел и решка"? Его придумали и создали в Украине, но снимали на русском. А задумывались ли вы когда-то, как правильно было бы называть его на украинском языке?

Концепция шоу заключалась в том, что двое ведущих в начале подбрасывали монетку и в зависимости от того, какой стороной она упадет, получали право на шикарный или бюджетный отдых. При этом стороны монет называли "орлом" и "решкой". Впрочем, как обратил внимание музыкант и блогер Рами Аль Шаер, эти названия не являются исконно украинскими. OBOZ.UA изучил мнение блогера и даже продолжил его поиски.

"Не было никогда на украинских монетах орлов. Даже петухов не было, и других птиц тоже", – заметил Аль Шаер. И был абсолютно прав. Двуглавый орел размещался на монетах Российской Империи. Его чеканили на стороне, обратной той, на которой находился номинал. По понятным причинам, такие монеты были в обращении и на украинских землях. Ими не только расплачивались за товары и услуги, но и играли в азартную игру на угадывание, какой стороной монета упадет. Игра называлась орлянка – именно в честь изображенного на ней орла. Эта игра легла в основу концепции упомянутого нами шоу.

Что касается парного к нему существительного, Аль Шаер объяснил его происхождение так: "Более того, слово "решка", которое производное то ли от "ряхи" (то есть рожи), то ли от "решетки", также нам навязано. То есть выражение "орел и решка" – чужеземное".

Любопытство заставило блогера поискать исконно украинские соответствия. В открытых источниках он нашел такие варианты:

чоло й тило;

лік та лик;

тризуб чи дядько;

тризуб і сота;

герб або грива;

щит і число.

Впрочем, Аль Шаер сам отметил, что эти эквиваленты являются народными. И действительно. Мы проверили – в словарях ни одно из этих слов не имеет такого значения. А вот лексемы "орел" и "решка" Большой толковый словарь современного языка фиксирует, правда последнее четко маркирует как разговорное слово.

И все же, стоит ли употреблять эти термины? И неужели им нет достойной зафиксированной в словарях замены? В целом называть стороны монеты "орлом" и "решкой" можно, но не стоит. Ведь, вернемся к словам Рами, на украинских мелких деньгах орла нет, поэтому такое название просто не соответствует действительности. Поэтому какой смысл им пользоваться?

А вот вполне нормативные слова, которыми обозначают лицевую и оборотную сторону монеты, существуют. Это заимствованные из латыни существительные "аверс" и "реверс". Оба термина являются официальными – ими в частности пользуется Национальный банк Украины в своей документации. Поэтому и вам ничто не мешает заменить "орла" и "решку" на "аверс" и "реверс", если вы хотите избавиться от российского влияния в своей речи.

