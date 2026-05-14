Не говорите 'уж': как правильно на украинском

Детей сызмальства в Украине учат: если у змеи есть два желтых пятна на голове, то ее можно сильно не бояться, ведь она не ядовита, хотя укусить и может. А как вы называете эту рептилию на украинском языке?

Видео дня

Вследствие длительного русификации довольно часто можно услышать версию "уж". Однако, это слово не является нормативным – это именно русское название пресмыкающегося. OBOZ.UA разбирался, какое слово будет употреблять в этом случае правильно.

И все словари здесь единодушны: неядовитая змея среднего размера, имеющая желтые пятна с обеих сторон головы, на украинском называется "вуж". Именно в такой форме слово встречается во фразеологизме "і вуж не пролізе". Таким образом в народе описывают что-то очень густое – лес, траву, кусты, всевозможные заросли.

Справедливости ради стоит отметить, что вариант "уж" в нашем языке тоже встречается, но словари маркируют его как диалектный. А в дополнение в литературном украинском слово Уж написанное с большой буквы обозначает реку на Закарпатье. Именно в ее честь назван город Ужгород, который является административным центром региона. То есть, если вы разграничите слова "вуж" и "Уж", то точно избежите любой путаницы, а это удобно, не так ли?

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно сказать на украинском "на отшибе".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.