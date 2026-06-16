Не говорите 'веер': как правильно на украинском

На Украину надвигается настоящая летняя жара, и некоторые из нас уже задумываются о том, где достать красивый аксессуар, которым можно обмахиваться во время прогулок на свежем воздухе. А умеете ли вы правильно назвать этот предмет на украинском языке?

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Кому-то могло прийти в голову существительное "вєєр". Как нетрудно догадаться, это калька с русского языка – именно так называют этот предмет россияне. OBOZ.UA решил поинтересоваться его правильным украинским эквивалентом.

Словари называют изготовленный из легкого материала предмет (обычно в виде полукруга), которым обдувают лицо прохладой во время жары, существительным "віяло". Оно образовано от глагола "віяти". Так говорят о движении воздуха в целом или распространении ароматов или воздушных потоков (повеяло морем, повеяло холодом).

Чтобы получить существительное, к его корню добавили суффикс -ло, который в украинском языке используется, в частности, для образования названий инструментов. Таким образом мы получили такие слова, как шило, орало, свердло, мыло, цедило, чесало и т. д. И красивое существительное "віяло", которым и стоит заменить в своем лексиконе неправильный эквивалент "вєєр".

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