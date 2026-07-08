'Не хочу умереть дураком': 87-летний дедушка подал документы в вуз и стал сенсацией в Румынии. Фото

Виорел Пинтилеску из города Яссы (Румыния) в 87 лет поступил в университет на бакалаврскую программу по биологии на факультет сельского хозяйства. Мужчина окончил школу более 60 лет назад, однако не смог получить образование в колледже.

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Об этом он рассказал в интервью изданию Ziaruldeiasi. 87-летний дедушка готов посещать все курсы, если его примут. Его не беспокоит большая разница в возрасте между ним и будущими коллегами.

"Человек не может умереть дураком, так сказать... Было бы жаль не поступить в колледж, потому что, во-первых, – это очаг культуры, и я обогащаю свои знания. Вместо того чтобы просто сидеть сложа руки и спать, я знаю, чем заняться. Я никогда не заканчивал ни одного университета. Я поступил в этот вуз, потому что мне нравится биология. Биология – это очень важная наука, и она также может помочь мне с психологической точки зрения. Я имею в виду, чтобы не было скучно. А потом я должен учиться, представлять себя перед преподавателями и получать оценки, которых я заслуживаю", – сказал Пинтилеску.

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Он родился в 1939 году и рассказывает, что ощутил изменения в системе образования во время установления коммунистического режима и считает, что это повлияло на его жизненный путь. Ведь страна изменилась до неузнаваемости. Например, профессионально-технические училища превратили в технические средние учебные заведения по строительству, изготовлению изделий из кожи и обуви, механизации сельского хозяйства, дорог и мостов.

Мужчина три года учился в техническом училище механизации сельского хозяйства, но в прошлом году учебное заведение закрыли, после чего он пошел в армию и проработал военным бригадиром. Он уверен, что справится с экзаменами.

Помимо увлечения биологией, Пинтилеску отмечает, что поступление в колледж также имеет личную мотивацию. Его жена умерла шесть лет назад, и с тех пор он живет один. Мужчина рассказывает, что одиночество заставило его искать занятие, которое заняло бы его время и позволило бы ему быть ближе к людям. Он много времени проводит за чтением, часто посещает библиотеки, беря научные книги.

Темы, которые его больше всего увлекают, — это формирование Вселенной и внешний вид человека. Он подчеркивает, что не рассматривает поступление на биологический факультет как разовый опыт. Наоборот, у него уже есть планы на ближайшие годы.

"После окончания трех лет обучения в колледже по специальности "биология" я поступлю в другой колледж. Это означает, что остаток своей жизни я проведу в университетах", – отмечает молодой человек.

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