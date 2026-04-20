Учительница из Южной Африки показала свою любимую ученицу и растрогала весь класс: кто был на фото

Учительница из Южной Африки мисс Питерс умилила сеть простым лайфхаком. Педагог предложила девочкам заглянуть в коробку, отметив, что там находится фотография ее любимой ученицы.

Когда школьницы смотрели внутрь, они видели там зеркало с отражением себя. Сообщение с видео собрало почти 40 тысяч лайков. Учительница стремилась, чтобы каждая из девочек посмотрела на то, что педагог видит каждый день: неповторимость и особенность каждой ученицы.

Когда девочки подходили к столу педагога, они были неуверенными и застенчивыми. Но когда видели свое отражение, открывая коробку, их радости не было предела. Девочки обнимали учительницу и искренне радовались.

В комментариях пользователи сети выражали свой восторг такой идее. Многие указывали, что именно такие педагоги действительно находят подход к детям и обучают их, касаясь их сердец. А сама учительница создает прекрасную среду и дарит детям ощущение любви и принятия в классе.

Напомним, учительница украинского языка Елена поделилась фото очерка в публицистическом стиле, который написала ученица седьмого класса о школьной преподавательнице. В тексте девочка указала, что педагог привлекательная и выразительная, ее волосы похожи на колосья пшеницы, а ее глаза способны без слов передавать настроение. Кроме того, девочка подчеркнула, что учительница знает много мемов с TikTok и любит разговаривать с детьми обо всем на свете.

В конце текста школьница отметила, что весь класс любит педагога за ее умение быть отзывчивой, сочувствующей и веселой, а урок дети ждут так, будто "им будут раздавать по килограмму самых вкусных конфет".

