Не хотят, потому что не умеют этого делать. Психолог сказала, как поднять мотивацию школьников к учебе

Школьников, как и взрослых, иногда может постичь выгорание. В родительских чатах после двух месяцев учебного года все чаще появляются сообщения: "Не хочет учиться". Родители жалуются, что у детей пропадает мотивация.

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Психолог благотворительного фонда "Голоса детей" Инна Князева в интервью "Новой украинской школе" отметила, что причин, почему у школьников нет интереса к учебе, может быть несколько. Прежде всего, дети не хотят учиться, потому что не умеют этого делать, а также могут быть дезориентированы и не иметь интереса к отдельному предмету.

По словам специалиста, часто дети могут просто быть немотивированными, потому что много времени проводят в гаджетах, то есть имеют зону интереса, которая проще, чем обучение.

Она советует родителям объяснить ребенку, что такое учиться и показать, что это можно делать разными интересными способами, например, через игру.

"Конечно, будет где-то и протест, где-то прогулы, но границы держать важно: смотри, здесь нужно вот это сделать, здесь подтянуть, здесь еще подчитать. Важно показать неравнодушие, вовлеченность, а не только контроль", – отметила Князева.

Также эксперт сказала, что иногда ребенок может быть дезориентированным, поэтому стоит создать для него график, чтобы он понимал, куда идет и что будет делать. Так настраивается опора и безопасность для ребенка, что поможет ему снизить уровень тревоги и сконцентрироваться на обучении.

Психолог советует комбинировать нагрузку ребенка – умственную работу с физическими упражнениями или играми.

"В Японии, где все строго дисциплинировано, есть такая практика: поработали умственно, над чем-то подумали, решали задачи – пора поработать физически, потом снова деятельность научная", – рассказала Князева.

Если школьник не проявляет интереса к отдельному предмету, например к математике или химии, то ему следует объяснить, что можно не учиться на 12, но важно понимать определенные процессы.

"Мы же не воспитываем сразу ученых. Важно научить ребенка решать проблемы, например, креативно подойти к предмету или стимулировать у ребенка диалог с преподавателем", – сказала эксперт.

Также она отмечает, что дети часто могут говорить, что не хотят учиться, потому что им это не нужно и они хотят быть, например, блогерами. На это Князева рекомендует реагировать спокойно и с поддержкой. К примеру, объяснить, что чтобы быть блогером, нужно как минимум научиться писать и читать.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые назвали два вида деятельности, помогающие школьникам лучше развивать мозг.

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