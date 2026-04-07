'Не хвастайся, не выделяйся, поддерживай группу'. Мама-иностранка рассказала о садиках и школах в Дании: дети между собой не соревнуются

В Дании главной целью образования, которая закреплена законом, является взаимная ответственность в школах, а не конкуренция и индивидуальные достижения. В то же время, в детском саду нет никаких соревновательных игр или разговоров о том, кто сильнее или быстрее, а дети не получают награды в виде звездочек за свои достижения.

Об этом рассказала мама двоих детей Эмма Санчез Андаре Смит в заметке в Instagram. По ее словам, до 13 лет в учебных заведениях нет оценок, а тесты проводят только для поддержки школьников, а не для их оценивания. Учителя, которые работают на игровых площадках, в детсадах и школах получают образование в течение 3,5 лет в области социального и эмоционального развития.

"В Дании вы не увидите детей с MVP трофеями (престижные индивидуальные награды), без списков почета или классовых рейтингов. Большинство школьных заданий выполняется в группах. Согласно датскому законодательству, школы должны строить взаимную ответственность, а не конкуренцию. Здесь были изобретены общие игровые площадки со свободными частями. Работникам детских садов требуется трехлетняя степень по социально-эмоциональным навыкам, например, как научить ребенка делиться. Дания отвергла конкурентную архитектуру детства и таким образом создала одно из самых счастливых и равных обществ, которые когда-либо измерялись", – делится Смит.

По ее словам, в социуме действует неписаная датская норма – Janteloven, согласно которой "ты не лучше других", поэтому дети не должны выделяться или хвастаться, а также поддерживать группу.

Женщина отмечает, что на детских площадках нет стационарного оборудования или перекладин, на которых можно лазить. В то же время, только на некоторых есть футбольные или баскетбольные площадки для соревнований. Дети же, на площадках, придумывают игры с друзьями, не оценивая и не соревнуясь друг с другом.

"Когда мой сын пошел в детский сад, я почувствовала то же самое. Никаких соревновательных игр. Никаких разговоров о том, кто быстрее или сильнее, никаких звездочек для лучших или первых в классе. Они сидели за столом и рисовали групповые картины. По очереди готовили пиццу на обед друг для друга. Собирались у костра, вырезая палочки, старшие дети помогали младшим", – добавляет Смит.

