'Живут свою лучшую жизнь!' Видео из детсада в Дании, где дети купаются в луже, покорило сеть

Сеть покорило видео из детского сада Дании, где дети купаются в луже. Малыши, после того, как испачкались в грязи, бегут становиться в очередь, чтобы снова прыгнуть.

В видео, которое выложили в Instagram, видно, что дошкольникам помогает воспитатель-мужчина. Он предлагает малышам подержать их за руку, однако некоторые из детей отказываются от помощи, чтобы как можно больше вымазаться в грязи.

Пользователи сети отмечали, что дети живут свою лучшую жизнь без телефонов и именно таким должно быть детство.

"Здоровые, без телефонов, холод, природа, как я желаю нашему следующему поколению".

"Я из Дании, и в моем мире именно таким должно быть детство".

"Чем больше грязи, тем больше счастливых детей".

"Да! Обязательная и необходимая часть детства! У моих детей летом в группе для детей "неделя грязи". Идея: просто возиться с грязью. И при каждом случае они могут прыгать в лужу, что они и делают".

В то же время в Финляндии, после мониторинга, в некоторых детсадах асфальт заменили на землю, создав "дикие" детские площадки. Исследователи установили, что у детей, которые контактируют с невидимым миром микробного разнообразия, развиваются редкие иммунные заболевания, такие как аллергия, сахарный диабет.

Согласно исследованию, дети, которые посещали "дикие" детсады имели меньше болезнетворных бактерий на коже и в целом более сильную иммунную систему. Всего через 28 дней исследователи обнаружили в крови больше клеток, которые защищают от аутоиммунных заболеваний.

