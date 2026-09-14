"Не хватает книг, анатомию изучаем на сломанных костях 50-летней давности": студентка Львовского медицинского университета рассказала о реалиях обучения

Студентка Львовского медицинского университета Яна Франко рассказала, что пожалела о решении учиться в украинском вузе. Она поделилась, что у нее была возможность получать образование за границей, однако она считала, что обучение в Украине будет лучше.

Об этом девушка написала в посте в Threads. Она отметила, что не она одна так думает. Кроме того, по словам Франко, в вузе изучают анатомию на сломанных гипсовых костях 50-летней давности. В то же время не всем студентам хватает книг, а также плохо развита инфраструктура.

"Я жалею, что поступила во Львовский медицинский университет, потому что у меня была возможность учиться за границей. Причем не только у меня, но я наивно думала, что здесь будет лучше. Подозреваю, что это не так. Мы изучаем анатомию на сломанных гипсовых костях, которым за 50 лет. Не всем хватило учебников. Плохо развита инфраструктура. Есть еще очень много других существенных недостатков, но пожалуюсь о них как-нибудь в другой раз", – написала девушка.

Она учится на бюджетной основе по специальности физическая терапия, хотя у нее была возможность учиться в США или Германии, где проживают ее родственники. Студентка также отметила, что в совершенстве владеет английским и немецким языками, однако мечтает работать врачом в своем городке.

В комментариях большинство пользователей сети советовали девушке пересмотреть свое решение и все-таки попробовать поступить в зарубежный вуз. Так, одна из студенток рассказала, что учится в США и имеет доступ ко всем материалам, а также параллельно работает в больнице.

"Учусь в США на медицинском факультете. Поверьте, это небо и земля по сравнению с Украиной. Все преподаватели относятся с уважением, все материалы доступны, вам дают все, главное – учиться. Любые усилия оцениваются. Я просто наслаждаюсь учебой здесь. Параллельно ещё работаю в больнице, чтобы подзаработать – скажу вам, это одно удовольствие работать здесь. Единственный минус – учиться здесь очень дорого".

Негативные отзывы девушка получила и от других комментаторов, которые говорили, что обучение в украинских медицинских вузах — разочарование. Кроме того, некоторые отмечали, что с конца 90-х годов в медицинских университетах ничего не изменилось, к тому же стоимость получения образования достигает немалых сумм.

"Обучение в медицинском вузе в Украине – это сплошное разочарование. Требований выше головы, а относятся к тебе как к г**ну. Ничего, кроме коллективной травмы, там не получишь. Первый курс – это только начало. И такая политика обучения в медицинских вузах повсеместна. Среди преподавателей есть самодуры и отдельные адекватные педагоги, которые дают знания. Остальные заинтересованы лишь в том, чтобы отправить студента лишний раз на пересдачу или отработку".

"Не во всех медицинских университетах Украины такая ужасная материально-техническая база, как во Львовском. То, что вы описываете, то вообще ненормально. Я еще видела общежития при университете. И это с учетом того, что контракт во Львовском всегда был одним из самых дорогих".

"Считайте это пробным этапом. Если вы по-прежнему хотите поступить на медицинский факультет — готовьтесь к поступлению за границей. В любом случае, для подтверждения украинского диплома о медицинском образовании потребуется много лет переобучения и стажировки".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине могут сократить количество медицинских университетов.

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