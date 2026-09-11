В Украине хотят сократить количество медуниверситетов: что будет с подготовкой врачей

Министерство здравоохранения намерено сократить общее количество мест в высших медицинских учебных заведениях. При этом объем государственного заказа останется прежним.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью украинскому медиа. По его словам, в сентябре запланирована крупная встреча со всеми ректорами медицинских факультетов, на которой будет обсуждаться система образования в сфере здравоохранения на 2035–2040 годы.

"Если мы сегодня не будем учитывать потребности того времени, то нам, как управленцам, нечего и говорить. Возможно, пусть лучше станет меньше медицинских университетов, но в тех, что останутся, нужно увеличить количество государственного заказа, увеличить количество преподавателей, чтобы давать качественное образование. И параллельно с этим тогда будет решаться вопрос с медицинскими факультетами при классических университетах, которых также очень много", — сказал Ляшко.

Незадолго до этого чиновник уже отмечал, что наличие больницы при университете и требование о 5000 студентах станут обязательными для медицинского образования в Украине. Теперь же министр указал, что такое количество обучающихся в одном вузе позволит сохранить учебное заведение и внедрять там новые технологии. При этом речь идет о совокупном количестве студентов на всех факультетах.

"Если вы просили финансовую автономию, хозяйственную автономию, если министр не может вмешиваться в выборы ректора, назначать ректора, то покажите результат. У меня будет жесткий разговор с ректорами. После этого я готов пойти и к Сергею Бабаку, и к Михаилу Радуцкому, предлагать определенные изменения", – отметил чиновник.

В Украине лишь несколько медицинских вузов насчитывают более 5000 студентов – в Киеве, Львове, Виннице и Тернополе. Численность студентов в других медицинских вузах, в основном, колеблется от 2500 до 4000.

По состоянию на 1 января 2026 года в учебных заведениях, где есть медицинские специальности, обучалось около 70 000 студентов. Из них примерно 60% — в университетах Министерства здравоохранения. Всего в Украине медиков готовят 82 вуза:

15 медицинских вузов находятся в ведении Минздрава;

37 медицинских факультетов или институтов в составе классических или политехнических вузов — подведомственных МОН;

около 25 частных — как чисто медицинских, так и классических с медицинскими факультетами;

несколько муниципальных.

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