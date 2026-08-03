Студенты-медики массово жалуются на КРОК: устаревшие термины, 1 минута на задание и отсутствие правильного ответа

Украинские студенты-медики жалуются на сдачу общенационального экзамена КРОК. Последний из них сдается после интернатуры и в этом году вызвал много вопросов у студентов. В частности, проблемы возникли с заданиями, в которых не было ни одного правильного ответа, в формулировках использовалась неизвестная терминология, тогда как в Украине нет словаря устоявшихся медицинских терминов, а также вопросы не всегда отражали реальные ситуации.

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В связи с этим студенты создали электронную петицию, в которой потребовали снизить проходной балл на КРОК 1 на время военного положения. Автор документа отметила, что порог устанавливался в мирное время, однако сейчас условия обучения и сдачи экзамена отличаются.

"В последние годы украинские студенты-медики вынуждены учиться в беспрецедентно тяжелых и стрессовых условиях, вызванных полномасштабной агрессией против нашего государства. Мы полностью разделяем позицию Минздрава относительно важности высокого качества подготовки будущих врачей. Однако в условиях войны жесткий порог приводит к массовому отчислению мотивированных студентов, которые в будущем могли бы спасать жизни украинцев на фронте и в тылу. Снижение порога — это не ухудшение качества, а вынужденный шаг гуманности и адаптации системы к форс-мажорным обстоятельствам, как это уже успешно практиковалось во время пандемии COVID-19", — говорится в петиции.

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В то же время некоторые выпускники медицинских вузов в комментариях украинскому медиа рассказали, что испытывали трудности при сдаче экзамена. Так, например, у них не было достаточно времени на подготовку, ведь часть вынуждена подрабатывать, поскольку зарплаты в 12 тысяч гривен недостаточно для жизни.

Виталий Шмидт из Днепра рассказал, что в одном из вопросов упоминалось "мужолозство" – устаревший термин, обозначающий сексуальные отношения между двумя мужчинами, который использовался в Уголовном кодексе УССР 1960 года. По мнению студента, значительная часть заданий также содержала слишком развернутое условие, на которое участники экзаменов тратили слишком много времени и сил, в результате чего рисковали не завершить тестирование вовремя.

"Когда тест представляет собой рассказ о жизни и смерти умершего, то ты уже читаешь не просто задание, а криминальную хронику. Такие тесты нужны, но, по моему субъективному мнению, их не должно быть столь много. Они скорее не показывают уровень знаний, а изматывают", — отмечает Шмидт.

С похожей ситуацией столкнулась и Татьяна Мельниченко из Николаева, которая сдавала КРОК 3 по специальности "Акушерство и гинекология". Она подчеркнула, что вопросы были слишком объемными и порой не хватало даже минуты, чтобы прочитать некоторые из них. Такого же мнения придерживается и киевлянка Яна Остапенко, выбравшая для интернатуры семейную медицину. Студентка считает, что 150 минут, отведенных на 150 заданий экзамена, недостаточно, чтобы ответить на вопросы без спешки.

Выпускники также отмечали задания, в которых было несколько правильных ответов, а значительную часть времени занимало аккуратное заполнение бланков ответов, а в некоторых случаях ответы, которые приходилось заучивать, отличались от того, что прописано в медицинских протоколах.

По мнению Остапенко, формат экзаменов устарел и не способен адекватно оценить уровень знаний. Она считает, что КРОК целесообразно проводить с использованием компьютеров, что могло бы несколько упростить условия для участников.

Центр качества образования (ЦКО) Министерства здравоохранения (МОЗ) отметил, что экзамены для студентов-медиков разрабатываются таким образом, чтобы проверить их профессиональные и предметные компетенции. Так, учитываются темы, знания и понимание, указанные в спецификациях к каждому экзамену. КРОК 3 для врачей-интернов разрабатывается группами экспертов МОЗ.

В течение января–июня 2026 года ЦКАО не получал жалоб от участников экзаменов относительно процедуры, однако зарегистрировал около 60 обращений, касавшихся содержания теста.

По состоянию на 2023 год и в дальнейшем в условиях военного положения для успешной сдачи КРОК 1 и КРОК 2 необходимо правильно выполнить не менее 64% заданий, а для КРОК 3 — 74% правильных ответов.

В ЦЯО считают, что снижать порог нецелесообразно по нескольким причинам. В частности, нынешний пороговый уровень определяется по научному методу Хофсти, который учитывает одновременно оценки экспертов относительно того, каким должен быть порог, и фактические результаты участников тестирования. Кроме того, экзамен используется для того, чтобы проверить, насколько студенты готовы к дальнейшей работе, где они будут нести ответственность за жизнь и здоровье людей. В то же время у студентов, которым не удалось сдать экзамены с первого раза, есть еще одна попытка.

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