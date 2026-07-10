Лучшие медицинские университеты Украины 2026: какой вуз стал лидером рейтинга

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого возглавил список лучших медицинских высших учебных заведений в 2026 году. Вторым в рейтинге стал Национальный медицинский университет имени Богомольца, третьим — Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского.

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Об этом сообщает информационный ресурс Освіта.ua. Лидером украинского высшего образования в 2026 году стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который возглавляет рейтинг лучших на протяжении десяти лет. Вуз также занимает первое место в подрейтинге классических университетов Украины.

В этом году рейтинг лучших аграрных вузов возглавил Национальный университет биоресурсов и природопользования, среди педагогических – Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка, а лидером среди художественных вузов Украины признан Киевский национальный университет культуры и искусств, а среди частных вузов наилучшие показатели в этом году продемонстрировала Межрегиональная Академия управления персоналом.

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Лучшим учебным заведением Западного региона признан Львовский национальный университет им. Франко, Южного – Одесский национальный университет им. Мечникова, Северного – Сумской государственный университет, Восточного – Харьковский национальный университет им. Каразина, Центрального региона – Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова.

В целом в первую двадцатку Консолидированного рейтинга 2026 года вошли университеты из одиннадцати городов Украины: Киева, Львова, Харькова, Ивано-Франковска, Черновцов, Одессы, Ужгорода, Сум, Тернополя, Луцка и Винницы.

Напомним, Национальный университет "Львовская политехника" впервые возглавил академический рейтинг "Топ-200 Украина 2026", поднявшись со второго места и продемонстрировав наиболее сбалансированные результаты по совокупности ключевых показателей.

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