В украинском языке существует большое количество слов для описания природных явлений, но некоторые из них со временем приобретают статус нежелательных или заимствованных, что стирает границы правильного употребления. Слово "ливень" является ярким примером такого термина, который сегодня рекомендуют заменять нормативными соответствиями.

Зато для обозначения сильного, обильного дождя словари и лингвистические ресурсы однозначно предлагают употреблять слово "злива". Знание этих тонкостей помогает не только соблюдать чистоту языка, но и в полной мере использовать его богатство и разнообразие.

Согласно современным нормам украинского языка и рекомендациям ресурса "Slovnyk.me", слово "ливень" целесообразно считать россиянизмом, особенно в официальном и метеорологическом употреблении, где оно не используется как термин. Лингвистические источники настаивают на использовании слова "злива" как нормативного обозначения для сильного и обильного дождя. Именно "злива" является термином, который четко обозначает это метеорологическое явление в словарях.

В то же время в украинском языке сохранилось немало колоритных диалектических вариантов и синонимов, которые точно описывают мощный дождь, обогащая язык. Среди этих региональных названий можно встретить такие слова:

дощовиця,

хлющ,

хляпавка,

залива,

проливень,

хвища (сильний дощ із вітром)

плова (сильний дощ із бурею).

Слово "ливень" имеет глубокое славянское происхождение, что объясняет его сходство с корнями в украинском языке. Например, в украинском языке существует ряд однокоренных слов, таких как лить, разлить, поливать, выливать и другие. Это указывает на то, что ранее "ливень" мог использоваться шире или принадлежать к общим славянским лексемам.

Ресурс "Горох" приводит примеры использования слова "ливень" в литературе XIX века. Например, классики, такие как Панас Мирный и Евгений Пашковский, употребляли это слово в своих произведениях. Это свидетельствует, что некоторое время слова "ливень" и "злива" могли употребляться совместно, что подтверждает его славянский корень и историческое присутствие в языке.

Словарь украинского языка предлагает большой синонимический ряд к слову "злива", что позволяет точно и образно описать явление сильного дождя. Кроме диалектизмов, в синонимы входят:

залива,

потік,

хлющ,

хлюща,

хля́ка,

хляга,

хлягоза.

Для описания интенсивности дождя существуют также описательные конструкции:

проливний дощ,

заливний дощ,

ливний дощ,

сильний дощ,

рясний дощ.

В разговорной речи часто используют яркие метафорические обороты, такие как "ллє як з відра" или "ллє як з цебра", которые лучше всего передают безудержную силу природного явления.

