"Не обіжайся": как правильно сказать это на украинском

Все мы время от времени задеваем чьи-то чувства – в человеческом общении это, к сожалению, неизбежно. Но можете ли вы попросить кого-то отпустить эту неприятность на украинском языке правильно?

В разговорной речи порой можно услышать призыв "не обіжайся". Однако, как нетрудно догадаться, это суржик. OBOZ.UA рассказывает, какими исконно украинскими словами лучше заменить эту формулировку.

Итак, русский глагол "обижаться" происходит от существительного "обида". У него есть прямой эквивалент – "образа". Соответственно, глагол будет "ображатиися". А сам призыв будет звучать так: "Не ображайся".

При этом украинские словари фиксируют и разговорный вариант "обида", а также связанные с ним глаголы "обижатися" и "зобижатися". Но, во-первых, все они считаются разговорными, то есть подходят не для всех стилей речи. Во-вторых, обратите внимание, что они пишутся и произносятся через "и", а не через "і", то есть отличаются от русского аналога по звучанию.

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