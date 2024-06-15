Не объясняйте поведение обидчика. Эксперт по психологии объяснила, что делать, когда оскорбляют вашего ребенка

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Не объясняйте поведение обидчика. Эксперт по психологии объяснила, что делать, когда оскорбляют вашего ребенка

Специалист по социально-психологической реабилитации Татьяна Солодка объяснила, что самая большая ошибка родителей в ситуации, когда обижают их ребенка, заключается в том, что они пытаются оправдать того, кто оскорбляет. По ее словам, этого делать не стоит.

Об этом эксперт рассказала в ТікТок. Она отметила, что в таких ситуациях нужно уделить внимание своему ребенку и показать, что его поддерживают.

"Частое заблуждение родителей детей которых оскорбляют то ли в школе, то ли в садике, то ли на площадке, в том, что они пытаются обосновать и объяснить поведение обидчика. Если возникает ситуация, в которой вашего ребенка обидели, в этот момент мы не говорим о том, кто обидел. И не говорим о том, почему он это сделал, находя причину и легализуя его действия", – рассказывает Солодка.

Не объясняйте поведение обидчика. Эксперт по психологии объяснила, что делать, когда оскорбляют вашего ребенка

"Ваш ребенок нуждается в момент кризиса вашего понимания, внимания к себе. Не к тому, кто обидел, а к себе", – добавляет она.

Специалист советует задать вопрос мальчику или девочке по типу: "Что с тобой случилось? Чем я могу помочь? Как ты себя чувствуешь? Как я могу тебя поддержать?".

Не объясняйте поведение обидчика. Эксперт по психологии объяснила, что делать, когда оскорбляют вашего ребенка

Также эксперт рекомендует обращать внимание ребенка на то, что обидчик неправильно поступил и не имел права оскорблять. В то же время, по ее словам, сыну или дочери нужно оказать поддержку и заверить, что взрослые рядом и помогут разрешить такую ситуацию.

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