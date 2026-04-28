'Не ориентируйтесь на возраст! Дайте детям шанс!' Учительница обратилась к родителям, которые после 24 февраля выехали за границу, но планируют возвращаться в Украину

Дети, которые некоторое время после начала полномасштабного вторжения жили не в Украине, а потом вернулись, нуждаются во времени на адаптацию в новой образовательной среде. Поэтому не всегда стоит спешить отдавать такого ребенка в класс, который соответствует его возрасту.

Такое мнение высказала в своем TikTok учительница математики Юлия Ходюк. Она поделилась с подписчиками впечатлениями от занятия с учеником, который несколько лет учился за границей и недавно вернулся в Украину и пошел в школу. "И вот мы начинаем, чтобы выявить, где пробелы: седьмой класс – не понимает, шестой класс – не понимает, спускаемся в пятый, и только там он видит что-то знакомое", – объяснила ситуацию учительница.

При этом она подчеркнула, что проблема была не в способностях школьника, а в разнице учебных систем и отсутствии базовых знаний. "И плюс язык – математика для него сейчас как иностранный, термины иные. И он сидит такой с ощущением, что с ним что-то не так, хотя на самом деле это просто разные системы обучения", – описала Ходюк проблему со своим учеником. Она добавила, что мальчик был и умный и сообразительный, просто успел перестроиться на другую образовательную систему.

Педагог подчеркнула, что такая ситуация является нормальной, ведь дети, которые определенное время жили за границей, должны были одновременно учиться в двух школах, что нелегко. "Это сложно, это иногда даже нереально. Но, если вы допускаете, что будете возвращаться, математику стоит хотя бы поддерживать. Не все, не идеально, но базу. Иначе ребенок возвращается и просто выпадает из процесса", – посоветовала Ходюк.

Обучение без предварительного заполнения таких пробелов, по ее словам, может привести к потере ребенком мотивации. "И дальше начинается "я не понимаю", "я не буду это делать", "мне это не нужно", конфликты с родителями, с учителями и так далее. И это не про лень – это просто про отсутствие опоры", – объяснила учительница.

Родителям, которые возвращаются с детьми в Украину, Ходюк посоветовала не спешить отдавать их в класс, где учатся их сверстники. "Сделайте диагностику, посмотрите на знания, дайте ребенку шанс быть там, где он понимает. Потому что один проваленный предмет может очень сильно ударить по уверенности – я вижу это постоянно. И я сейчас не о том, что вы сделали что-то не так, я о том, что это можно исправить, если вовремя обратить на это внимание", – посоветовала преподавательница.

