'Не отбивайте у ребенка желание учиться!' Украинцы устроили дискуссию из-за домашнего задания по ЯДС для 2 класса

Мама второклассника из Одессы Виктория Варламова возмутилась из-за домашнего задания своего сына по предмету "Я исследую мир" (ЯИМ). Так, детям нужно было сравнить осенние и зимние изменения и продолжить предложения.

В заметке в TikTok Варламова удивлялась, чем отличается вода осенью и зимой. Кроме того, она отметила, что ее сын не может разобраться и подставить правильные слова.

"Сравните осенние и зимние изменения в природе. Продолжите предложения. Осенью небо серое, а зимой белое. Осенью дни длиннее, а зимой короче. Осенью осадки. Вот какое здесь слово подставить? А зимой? Ребенок должен подставить какие-то здесь слова, чтобы все здесь сочеталось. Моя нервная система уже не выдерживает", – сказала женщина.

В то же время, пользователи соцсети не согласились с мамой школьника. Они подчеркивали, что она такими действиями отбивает у ребенка желание учиться. Кроме того, украинцы отмечали, что на уроке учитель обычно объясняет тему и как нужно выполнять упражнение, поэтому скорее всего ее сын невнимательно слушал.

"Если родители не учились в свое время, то могут сейчас вместе с ребенком учиться. А еще лучше сначала прочитать тему урока, а потом выполнять задания".

"Я вам открою секрет: на уроке учитель точно объясняет как делать домашку, что писать, что читать, а дети слушают, а не слышат... Дальше будет в 3 классе ЯИМ вас порвет".

"Мама отбивает у ребенка желание учиться. Все понятно в этом задании, это все обсуждается на уроке, есть информация в учебнике".

"Вы хоть при ребенке так не делайте. Он потом вообще не будет учиться, а только обсуждать. И так всю жизнь – не искать пути решения, а только ворчать".

"Это на самом деле не сложная задача, а вы развели кипиш, есть действительно непонятные на первый взгляд упражнения, но все можно решить и развязать. Проще относитесь к этому, и голову включайте".

