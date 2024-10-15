Не откладывайте неприятное потом. 10 принципов обучения от профессора Барбары Окли, покоривших мир

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Не откладывайте неприятное потом. 10 принципов обучения от профессора Барбары Окли, покоривших мир

Книги американской исследовательницы, преподавательницы и писательницы Барбары Окли увлекают многих читателей. Ведь она объясняет, как можно научиться учиться используя умственные инструменты для овладения сложными предметами.

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Ученая уверена, что медленное запоминание информации – это не недостаток, а лишь формат мышления, который требует больше времени. Она советует повторять изученное, практиковать полученные знания и не откладывать на потом неприятное. Десятью принципами Барбары Окли поделился в Facebook глава управленческой команды Альянса украинских университетов, профессор KSE Юрий Дяченко.

Не откладывайте неприятное потом. 10 принципов обучения от профессора Барбары Окли, покоривших мир

10 принципов Барбары Окли для тех, кто учится:

  • Чередовать сосредоточенный (когда мы интенсивно учимся) и рассеянный (когда мы отвлекаемся) режимы. Это способствует креативности.
  • Повторять информацию через определенные интервалы времени, что помогает запомнить ее надолго.
  • Упражняться в использовании полученной информации, потому что простое чтение или просмотр даже обучающих видео создает ложную иллюзию компетентности.
  • Медленное запоминание информации – это не недостаток, уверяет Окли. По ее словам, такие люди имеют более гибкое мышление, которое требует больше времени на овладение (основательной) информацией.
  • Чередовать периоды (25-60 минут) сконцентрированной работы с последующим поощрением себя определенным удовольствием.
Не откладывайте неприятное потом. 10 принципов обучения от профессора Барбары Окли, покоривших мир
  • Не откладывать неприятное на потом – это фоновое ощущение тормозит когнитивные процессы.
  • И наоборот, при действии внешних стрессовых факторов обучение может помочь снизить их влияние.
  • Учиться (физически) тяжело, это нормально, так должно быть. Только так можно научиться. Cheating и ИИ-помощники в выполнении заданий мешают научиться. "Легкое" обучение не дает устойчивых знаний и навыков.
  • Высыпаться.
  • Создавать Concept maps – это эффективный метод овладения и закрепления учебного материала.

Также у Окли есть советы и для учителей. В частности, она рекомендует рассказывать ученикам о методах эффективного обучения. Во время лекций, по ее словам, следует чередовать объяснение, активную работу и проверку знаний.

Не откладывайте неприятное потом. 10 принципов обучения от профессора Барбары Окли, покоривших мир

Кроме того, важно проявлять уважение к чувствам соискателей образования и не тянуть эти чувства внутрь себя. Необходимо организовать комфортную и безопасную среду для практики в применении новых приобретенных знаний. Ученая советует использовать метафоры для того, чтобы объяснить что-то новое путем чего-то известного.

Несмотря на то, что в мире снижается уровень IQ, писательница отмечает, что при правильном использовании искусственного интеллекта для получения информации можно повысить свою эффективность.

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