Не откладывайте неприятное потом. 10 принципов обучения от профессора Барбары Окли, покоривших мир

Книги американской исследовательницы, преподавательницы и писательницы Барбары Окли увлекают многих читателей. Ведь она объясняет, как можно научиться учиться используя умственные инструменты для овладения сложными предметами.

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Ученая уверена, что медленное запоминание информации – это не недостаток, а лишь формат мышления, который требует больше времени. Она советует повторять изученное, практиковать полученные знания и не откладывать на потом неприятное. Десятью принципами Барбары Окли поделился в Facebook глава управленческой команды Альянса украинских университетов, профессор KSE Юрий Дяченко.

10 принципов Барбары Окли для тех, кто учится:

Чередовать сосредоточенный (когда мы интенсивно учимся) и рассеянный (когда мы отвлекаемся) режимы. Это способствует креативности.

Повторять информацию через определенные интервалы времени, что помогает запомнить ее надолго.

Упражняться в использовании полученной информации, потому что простое чтение или просмотр даже обучающих видео создает ложную иллюзию компетентности.

Медленное запоминание информации – это не недостаток, уверяет Окли. По ее словам, такие люди имеют более гибкое мышление, которое требует больше времени на овладение (основательной) информацией.

Чередовать периоды (25-60 минут) сконцентрированной работы с последующим поощрением себя определенным удовольствием.

Не откладывать неприятное на потом – это фоновое ощущение тормозит когнитивные процессы.

И наоборот, при действии внешних стрессовых факторов обучение может помочь снизить их влияние.

Учиться (физически) тяжело, это нормально, так должно быть. Только так можно научиться. Cheating и ИИ-помощники в выполнении заданий мешают научиться. "Легкое" обучение не дает устойчивых знаний и навыков.

Высыпаться.

Создавать Concept maps – это эффективный метод овладения и закрепления учебного материала.

Также у Окли есть советы и для учителей. В частности, она рекомендует рассказывать ученикам о методах эффективного обучения. Во время лекций, по ее словам, следует чередовать объяснение, активную работу и проверку знаний.

Кроме того, важно проявлять уважение к чувствам соискателей образования и не тянуть эти чувства внутрь себя. Необходимо организовать комфортную и безопасную среду для практики в применении новых приобретенных знаний. Ученая советует использовать метафоры для того, чтобы объяснить что-то новое путем чего-то известного.

Несмотря на то, что в мире снижается уровень IQ, писательница отмечает, что при правильном использовании искусственного интеллекта для получения информации можно повысить свою эффективность.

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