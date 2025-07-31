Не откладывайте: Винницкий назвал даты, когда лучше не подавать заявления на поступление

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий призвал абитуриентов не откладывать подачу заявлений на последний день. По его словам, последние дни самые интенсивные, поэтому система испытывает большую нагрузку.

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Об этом Винницкий рассказал в эфире телемарафона Єдині новини. Чиновник отметил, что в среднем каждый поступающий в вузы подал три заявления из возможных в этом году пятнадцати.

"По состоянию на 29 июля более 410 тысяч зарегистрированных электронных кабинетов, из них 205 тысяч выпускники школ. Пока видим, что в среднем каждый поступающий подал три заявления из возможных пятнадцати. Это означает, что основной массив заявлений еще впереди", – сказал Винницкий.

"Подача заявлений продлится до 1 августа, 18:00. И ежегодно с 14:00 до 18:00 в день дедлайна система испытывает большую нагрузку, поэтому Министерство образования и науки Украины рекомендует не откладывать подачу заявлений на крайне последний момент", – добавил он.

Заместитель министра призвал абитуриентов уложиться в сроки и делать свой выбор вуза и специальности сознательно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Винницкий назвал специальности, куда не стоит поступать в 2025 году.

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