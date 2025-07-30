Винницкий назвал специальности, куда не стоит поступать в 2025 году: рынок труда переполнен

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что больше всего поступающих на бакалавриат в 2025 году выбирают специальности Право, Менеджмент и Филология. Чиновник подчеркнул, что молодежь выбирает эти профессии несмотря на то, что рынок труда переполнен выпускниками этих отраслей.

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Об этом Винницкий рассказал в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, в этом году на эти специальности выделено относительно мало бюджетных мест, а возможность получить гранты от государства на эти специальности смогут только те абитуриенты, которые получили 170 баллов за 2 предмета на национальном мультипредметном тесте.

"Переполнен рынок труда выпускниками по специальностям Право, Менеджмент, Филология. И, к сожалению, в этом году и в дальнейшем эти специальности имеют определенную популярность. Обращаю внимание, что на эти специальности очень мало бюджетных мест, есть гранты, они предусмотрены только для тех лиц, которые имеют самые высокие баллы", – сказал чиновник.

Он посоветовал абитуриентам, которые планируют поступать на Право, рассмотреть как вариант другие соприкасающиеся специальности. Например, Политологию или Социологию.

Также, по словам чиновника, среди приоритетов нынешних абитуриентов есть Психология, Медицина, Инженерия и педагогические специальности.

"Вдохновляет положительная тенденция увеличения популярности этих специальностей. Это показывает, что наша потребность в развитии человеческого капитала получает отклик", – добавил Винницкий.

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