Сколько стоит обучение в Украине на бакалавра: названы самые дорогие специальности

В Украине обнародованы данные о стоимости обучения на контракте для поступающих на бакалавриат. Самой дорогой отраслью стала Инженерия, производство и строительство, в частности специальность Материаловедение. Стоимость обучения составляет 338 900 гривен на год.

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Такие данные предоставил сайт Освита.ца. Второй в списке стала отрасль Бизнес, администрирование и право. Так максимальная стоимость специальностей Маркетинг, Менеджмент, Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок достигает 332 756 гривен. Такую же стоимость имеют специальности Инженерия программного обеспечения и Системный анализ и наука о данных.

Отрасль Социальные науки, журналистика и информация, специальность Психология может обойтись поступающим в 315 000 гривен.

Немного дешевле стоимость специальности Компьютерная инженерия – 310 000 гривен.

Отрасль Социальные науки, журналистика и информация, специальность Экономика может обойтись в 220 600 гривен.

147 тысяч гривен стоит обучение на специальностях Право, Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника, Компьютерные науки, Богословие, История и археология, Культурология и музееведение, Филология (по специализациям), Социальная работа и консультирование, Политология, Социология.

Кибербезопасность и защита информации стоит 132 500.

Информационные системы и технологии – 105 000.

Архитектура и градостроительство обойдется студентам в 100 тысяч гривен.

Максимальная стоимость специальности Среднее образование достигает 95 940.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько стоит обучение в топовых университетах Украины.

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