Сколько стоит обучение в топовых университетах Украины: стоимость доходит до 100 000 грн. в год

В Украине начинается вступительная кампания в заведения высшего образования (ЗВО). Абитуриенты выбирают лучшие университеты для того, чтобы получить престижную профессию в будущем. В ведущих заведениях стоимость обучения колеблется от 23 до 100 тысяч гривен в год.

РБК-Украина собрало информацию о том, сколько стоит образование в рейтинговых ЗВО на популярных специальностях. Поступающие смогут выбрать из тех, которые наиболее подходят для получения высшего образования.

Для того чтобы учиться в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, абитуриентам нужно заплатить от 50 900 до 59 400 гривен в год обучения на филологических специальностях. В то же время экономическое направление стоит от 50 000 до 70 000 гривен. Маркетинг – 54 000, право – 66 600, компьютерные науки – около 50 900.

Получать образование в Львовском национальном университете им. Ивана Франко будет стоить от 34 680 тысяч гривен на экономическом факультете. В то же время студентам, которые хотят учиться на компьютерных технологиях, необходимо иметь от почти 33 тысяч гривен. Специальность "Право" сейчас стоит 52 890 гривен, что является наибольшей суммой за обучение на год в этом ЗВО.

В Харьковском национальном университете им. Каразина за контракт филологии нужно заплатить от 23 тысяч до 33 тысяч гривен. Учиться на экономической специальности стоит 31 тысячу гривен независимо от направления. Такие же цены на право и маркетинг.

Стоимость обучения в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" на факультете экономики составляет 64 тысяч гривен, на "Право" – 89 300. Филологические науки от 49 400 до 66 200 гривен в год. Информационные технологии – 70 000, компьютерные науки – 95 000, анализ уязвимостей информационных систем – 100 000 в год.

За обучение на факультете филологии в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" придется заплатить от 48 900 гривен в год. Экономические специальности и маркетинг стоят около 44 тысяч.

На юридическом факультете нужно будет заплатить 49 900 гривен за учебный год. Информационные технологии – 43-54 900 гривен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие специальности в университетах Украины стали самыми дорогими в 2024 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!