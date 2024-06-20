В Украине выросла стоимость высшего образования: какие специальности стали самыми дорогими

В Украине значительно выросла стоимость высшего образования по контракту. В частности, некоторые из них сохраняют цены 2023 года, однако есть и те, которые повышают оплату за обучение на 10-20% и больше. В то же время, за последние пять лет условный годовой контракт стоимостью 20 тысяч гривен повысился более чем на 83% и составляет около 37 тысяч.

"Право" и "Инженерия программного обеспечения" стали одними из самых дорогих специальностей в высших учебных заведениях (ВУЗ), сообщает The Рage. Однако условия оплаты зависят от университета. В частности, из-за большого спроса в престижных университетах приходится платить заметно больше, чем за другие специальности.

Например, в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского, обучение программистов будет стоить 54,9 тыс. грн, в то время как по другим программам оно стартует от 27,9 тысяч.

Динамика стоимости высшего образования по данным Госстата:

2019 год: +12,9%;

2020 год: +15,2%;

2021 год: +17,5%;

2022 год: +7,2%;

2023 год: +11,8%.

В то же время стоимость обучения на программиста с сентября 2024 года стартует с 26,8 тыс. гривен до 54,9 тысяч в год в разных вузах Украины.

Если принимать во внимание юриспруденцию, то соискателям образования нужно рассчитывать от 40,1 тысячи гривен до почти 63 тысяч.

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