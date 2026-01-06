'Не отпугивайте детей'. Один из самых успешных писателей мира предложил добавить триллеры в школьную программу

Британский автор бестселлеров и Ли Чайлд считает, что триллеры должны быть включены в школьную программу и добавлены в школьные библиотеки для стимулирования чтения. Писатель отмечает, что сосредоточение на "шедеврах" отпугивает детей от чтения.

По его словам, ученики должны иметь все, что захватывает их и заставляет привыкать к чтению. Однако, по мнению писателя, не стоит начинать знакомство с литературой именно с этого жанра. Об этом информирует Тhe Guardian.

"У вас должно быть все, что захватывает и что заставляет людей привыкать к чтению. Конечно, позже вы можете иметь что-то изысканное, но не начинайте с этого", – отметил Чайлд.

Он проводил занятия по развитию грамотности с заключенными в рамках программы, которую, по его словам, он надеялся превратить в национальную. Писатель отметил, что многих отговаривали от чтения в школе. Однако значительное количество заключенных мужчин были увлечены общением о книгах, сталкивались с большими литературными произведениями во время "формального образования" и каждый мог получить пользу от этих знаний. Также их поощряли писать, а писатель давал конструктивные отзывы на письма.

По его мнению, повышение уровня грамотности поможет снизить уровень рецидивизма, ведь каждый гражданин Британии хочет более безопасного общества. Если заключенные читают целый день или имеют письменное задание, то атмосфера намного спокойнее, расслабленнее и все проводят время счастливее.

Инициативу писателя поддержал также министр юстиции Джек Ричардс. Он сказал, что за каждой цифрой на заседаниях стоит человек, который совершил правонарушение, однако у него есть реальные уязвимости и собственная история.

"Понять, что мы можем сделать, чтобы эти люди, когда они уйдут отсюда, имели навыки и уверенность, чтобы сделать свой вклад и не вернуться к преступной жизни, – это большой вызов, и нам еще многое нужно сделать", – отметил Ричардс.

Кто такой Ли Чайлд

Ли Чайлд – британский писатель, который известен своей серией книг о приключениях бывшего военного полицейского Джека Ричера. Лауреат премий Энтони, Барри в 1998 году и Ниро в 2005 году. Он получил высшее образование в Университете Шеффилда (ведущий исследовательский вуз в Англии) и специализировался на правоведении.

О чем его романы

В 1997 году состоялся дебют его романа "Поверх смерти", который стал первой книгой серии о приключениях бывшего военного полицейского Джека Ричера. По состоянию на 2017 год вышло двадцать два романа серии, два из которых экранизированы "Джек Ричер" (2012) и "Джек Ричер: Не отступай" (2016), главную роль сыграл американский киноактер Том Круз.

В 2007 году в формате аудиокниги вышел триллер "Манускрипт Шопена", который стал совместной работой пятнадцати писателей, среди которых, в частности, и Ли Чайлд. В 2009-м мир увидел сиквел под названием "Медный браслет". В 2009-м году писатель основал 52 стипендии Джека Ричера в Университете Шеффилда, а также был избран президентом писательской организации "Детективные писатели Америки". В 2020 году Ли Чайлд вошел в состав жюри Букеровской премии (одна из самых престижных литературных наград Великобритании).

