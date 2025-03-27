Цитируют литературу за 5-7 класс: американские преподаватели забили тревогу из-за ограниченного словарного запаса студентов

Американские преподаватели забили тревогу из-за изучения сокращенных отрывков произведений в школьной программе. По словам педагогов, в вузы приходят студенты, имеющие ограниченный словарный запас по сравнению с предыдущими поколениями. Кроме того, они не могут анализировать сложные понятия.

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Образовательные эксперты в интервью Рarents рассказали, что в последние годы обучение стало более усвояемым, а информацию разбивают на небольшие кусочки. Доцент кафедры английского языка частного университета Тереза Розенберг подчеркнула, что когда студентов спрашиваешь, какую последнюю книгу они прочли, то они цитируют литературу за 5–7 класс.

"Обычно, если я спрашиваю студентов о последней книге, которую они прочли, они часто будут цитировать книги, которые обычно читают ученики пятого и седьмого классов. Когда они достигают седьмого класса, они, кажется, перестают читать", – говорит Розенберг.

По словам преподавателей, система образования предпочла понятия, которые можно оценить с помощью тестирования, чем чтение длинных романов. Для того, чтобы подготовить учеников к тестам, обучение начало имитировать такой формат. Школьникам дают короткие отрывки, а затем просят их ответить на вопросы.

Кроме образовательных потерь со времен пандемии, ощущается также влияние социальных медиа, где учат молодежь быстро усваивать информацию. В то время как чтение – это форма длительного сосредоточения и многие отвлекаются.

В дополнение к понижению чтения, эксперты также говорят, что они заметили резкое падение соответствующих навыков, таких как письмо, словарный запас и даже математика.

"За последние 25 лет преподавания в высших учебных заведениях я наблюдала резкое снижение словарного запаса у типичного студента колледжа. На мой взгляд, эту потерю можно непосредственно объяснить снижением чтения", – добавляет Розенберг.

Эксперт по поступлению в колледж Эрик Типлер говорит, что в частных школах ученики стали меньше писать.

"Если пять-десять лет назад учеников просили написать два-три эссе на семестр, то сейчас они пишут только одну полную работу на семестр – иногда даже одну работу в год. Это важно, поскольку навыки чтения и письма взаимосвязаны", – рассказывает Типлер.

Специалисты обращают внимание, что навыки, такие как эмпатия, концентрация и критическое мышление, утрачиваются, когда чтение исчезает из жизни людей. Это в дополнение к пониманию таких вещей как подтекст, символика и контекст.

Чтение для удовольствия связано со всеми видами положительных образовательных результатов. Согласно исследованиям, более половины студентов с высокими баллами читают для удовольствия, по крайней мере, раз в неделю.

По словам экспертов, прививать любовь к чтению нужно в дошкольный период во время игры.

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