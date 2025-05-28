Не пейте кофе из ''горнятка'': как правильно сказать на украинском

В общении на украинском языке часто можно услышать фразу "горнятко кави". Но дело в том, что так на самом деле говорить неправильно.

Видео дня

Как объясняют языковеды, горнятко – это глиняный горшок, в котором варят пищу. А как же тогда правильно назвать посуду, из которой пьют кофе или чай, читайте в материале OBOZ.UA.

По словам Ольги Багний, автора и ведущей программы "Правильно українською", выпить кофе из "горнятка" таки можно, удобнее будет пить из чашки или филижанки.

Такого же мнения и языковед Александр Авраменко. Однако в своем видеоуроке на YouTube он еще объяснил разницу между чашкой и филижанкой.

"Из чашки пьют и горячие, и холодные напитки, а вот из филижанки – только горячий чай или кофе", – рассказывает филолог и добавляет, что само слово "філіжанка" пришло к нам из турецкого языка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно на украинском: скурпульозний или скрупульозний?

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!