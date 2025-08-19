''Не перекладывайте на учителей родительские обязанности!'' В Украине предложили ввести в школах уроки психологии и гигиены: сеть возмущена

В сети возникла дискуссия, нужно ли в школе вводить такие предметы, как психология, основы гигиены и сексология. Мнения пользователей разделились.

Автор поста, который вызвал спор, предложила, чтобы все эти предметы начали преподавать детям, ведь, по ее мнению, это то, что действительно будет им нужно во взрослой жизни. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Threads.

Однако реакция на ее предложение была совершенно разной. Одни пользователи отметили, что это родительские обязанности – научить детей этим навыкам, и не стоит перекладывать еще и это на учителей. Другие же указали на то, что все это и сейчас есть в школьной программе. В обновленной программе НУШ этот предмет называется "Здоровье. Безопасность. Благосостояние" (ранее "Основы здоровья").

Также прозвучали предложения по другим, возможно, более важным урокам: финансовая грамотность и тактическая медицина на базовом уровне. Кроме того, некоторые пользователи описали зарубежный опыт преподавания подобных предметов.

Те, кто не поддержал идею автора, в комментариях указывают ей на то, что тогда родителям вообще ничего делать не надо – всему должны научить учителя.

"У меня для вас плохая новость, но все то, что вы написали, дети должны знать до того, как попадают в школу", "Как по мне, то это перекладывание на учителей родительских обязанностей – научить гигиене, уходу, сексологии. Может, пусть и живут у учителей? Какие базовые навыки должны идти из семьи?", "Родители совсем выпадают из системы воспитания детей?" – пишут в комментариях.

По словам одной из пользователей, несмотря на наличие этих предметов в школьной программе, большинство детей даже не открывают эти книги, хотя они написаны интересно. И это, по ее мнению, также идет от родителей.

Также в комментариях обсудили потребность в преподавании других предметов, которые научили бы детей пользоваться деньгами с умом и оказывать первую медицинскую помощь.

А еще два пользователя рассказали, какие похожие предметы преподают в Испании и Канаде и как проходят эти уроки.

