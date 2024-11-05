'Не плачь!' Детский психиатр назвала самую распространенную ошибку, которую совершают почти все родители

Если говорить детям, чтобы они не плакали, они воспринимают, что их чувства не действительны. Ведь слезы – это естественный способ выражения эмоций, а для малышей важно чувствовать себя в безопасности и не бояться проявлять свои эмоции.

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Об этом отмечает детский психиатр Виллоу Дженкинс, сообщает Nypost. Специалист предлагает объяснить малышам, что это нормально и поговорить об их чувствах.

"Если говорить детям не плакать, это означает, что их чувства не действительны. Плач – это естественный способ выражения эмоций, и для детей важно чувствовать себя в безопасности, показывая, что они испытывают", – делится эксперт.

В то же время, доктор медицинского центра Эшли Пейдженкопф объясняет, что плач является подходящим для развития в любом возрасте. Он высвобождает окситоцин и эндорфины, что способствует возникновению ощущения покоя. Соболезнования в ответ на слезы ребенка могут укрепить связь между родителями и малышом, уверяет она.

"Исследования показали, что реакция родителей на слезы ребенка влияет на то, как ребенок может регулировать свои собственные эмоции. Со временем, если ответ родителей будет постоянно отрицательным, у ребенка в конце концов будет плохая эмоциональная регуляция", – отмечает она.

Специалист советует объяснять детям, что плакать нормально и предлагать делать несколько глубоких вдохов. Кроме того, следует говорить малышам, что они не сами в такой ситуации.

Также эксперты рекомендуют обучать детей определять, что вызывает у них грустные эмоции. После того, как ребенок успокоился, взрослые могут поговорить с ним, что случилось до того, как он начал плакать и произнести названия эмоций (например разочарование, грусть).

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