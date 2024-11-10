Не понимают язык на базовом уровне: нардепка указала на проблемы образования нацменьшинств в Украине

Некоторые школьники из венгерской общины, проживающей на Закарпатье, не понимают украинский язык на базовом уровне и не владеют им. Это создает для них препятствия в обучении.

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Кроме того, незнание государственного языка влияет на интеграцию и доступ к возможностям государства. Об этом рассказала народный депутат и секретарь Комитета образования, науки и инноваций Верховной Рады Наталья Пипа на своей странице в Facebook.

Парламентарий вместе с наблюдательной миссией Совета Европы проводили мониторинг реализации прав национальных меньшинств в Закарпатской области. В регионе проживают венгерское, румынское, ромское, польское и другие национальные сообщества.

"Мои впечатления неоднозначны… среди венгерской общины встречала детей, которые не владеют украинским языком и не понимают на базовом уровне, и это влияет на интеграцию и доступ к возможностям в государстве. Думаю, нам стоит усиливать преподавание на украинском языке в нацменьшинствах также, ведь наша задача – сохранить баланс между уважением к культурам национальных меньшинств и обеспечением единства украинского общества", – отметила Пипа.

Нардеп также обратила внимание на то, что на Закарпатье, где проживает 15 тысяч венгерских детей, для них создано 96 венгерских школ.

В то же время в Венгрии сейчас проживает 10 тысяч детей из Украины, а украинская школа для них всего одна – ее открыли только 31 августа 2024 года.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время визита в Будапешт 7 ноября посетил государственную украино-венгерскую школу, где учится более 300 детей.

Это первая государственная украино-венгерская двуязычная средняя школа и гимназия. О ее создании было договорено во время визита главы венгерского правительства Виктора Орбана в Киев в июле 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Наталья Пипа рассказала, что законопроект №12086 о создании украиноязычной среды в школах и запрете общаться на русском языке предусматривает, что ответственность за соблюдение новых правил будет лежать на руководителе учебного заведения и на педагогах. В то же время учеников и студентов не будут наказывать за нарушение.

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