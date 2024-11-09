'Русскогодолжно стать меньше': нардеп рассказала, кто будет ответственен за создание в школах украиноязычной среды

Законопроект №12086 о создании украиноязычной среды в школах и запрете общаться на русском предполагает, что ответственность за соблюдение новых правил будет лежать на руководителе учебного заведения и на педагогах. В то же время учеников и студентов не будут наказывать за нарушения.

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Об этом рассказала народный депутат Наталья Пипа, которая зарегистрировала соответствующую законодательную инициативу, в интервью 24 Каналу. По ее словам, изменения будут касаться всех участников образовательного процесса.

Это педагогические, научно педагогические и научные работники; родители соискателей образования; физические лица, осуществляющие образовательную деятельность; другие лица, предусмотренные специальными законами и вовлеченные в образовательный процесс в порядке, устанавливаемом учебным заведением.

Законопроект, отметила парламентарий, дает определение "украинскоязычной образовательной среды", и задает границы, к которым государство идет уже не один год: украинского языка в учебных заведениях должно стать больше, русского – меньше.

"В случае принятия этого документа учредитель, руководитель, педагог получат как обязанность способствовать созданию украиноязычной среды. То есть принимать меры, чтобы ученики и студенты разговаривали на украинском языке. Делать это можно благодаря беседам, разъяснениям и поощрениям. Конкретные мероприятия будут расписаны в подзаконных актах, которые Кабмин и МОН обязаны разработать, если законопроект станет законом", – сказала Пипа.

Также она рассказала, будут ли наказывать учеников и учителей штрафами за нарушения. По словам нардепа, учеников и студентов наказывать не будут. Что касается педагогов, то новые наказания также не предусмотрены.

Однако законодательство уже предусматривает административную ответственность для учителей и преподавателей за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За нарушение Уполномоченный по защите государственного языка составляет протоколы и выносит постановления о привлечении к административной ответственности работников образования.

Законопроект №12086 не предусматривает штрафы. В то же время сейчас для педагогов штрафы за нарушение действующего закона составляют от 3400 до 11900 гривен – в зависимости от вида и повторяемости нарушения.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук указал на нюансы законопроекта о запрете русского языка в школах.

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