Не преодолел порог – не перешел в следующий класс: в Украине хотят ввести ежегодный срез знаний

Украинцы поспорили в сети по поводу ежегодной проверки знаний школьников. Так, репетитор по английскому языку Диана с ником for_tutors считает, что пока в Украине продолжается полномасштабная война, проводить подобные тестирования для детей нецелесообразно.

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В посте в Threads педагог отмечает, что не поддерживает такую инициативу, ведь у учеников и так слишком много стресса. Особенно когда речь идет о переходе в следующий класс. В то же время мнения пользователей сети разделились.

"Вы бы поддержали в школах проверку уровня усвоения материала учащимися в конце каждого года? Своего рода оценку знаний? Если не преодолеваешь определенный пороговый уровень, не переходишь в следующий класс? Я бы нет, пока в стране война, а к НМТ много вопросов, у учеников и так немало стресса. Но видела несколько постов с такими идеями от коллег", – написала Диана.

В комментариях часть украинцев поддержала подобную инициативу, отмечая, что дети в школе только играют и срывают уроки, зная, что их не накажут за такое поведение. В то время как другие говорили, что ученики не должны воспринимать это как унижение.

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"Да, потому что многие считают, что можно ничего не делать. Зачем? Все равно же переведут. Просидел в школе 11 лет, поиграл, уроки прогулял. Не учебное заведение, а развлекательный центр. Делай, что хочешь, ничего тебе за это не будет".

"Да. Но нужно сделать так, чтобы ученики это понимали и не считали унижением".

В то же время часть пользователей сети отмечала, что подобные инициативы неактуальны, ведь дети учатся в стрессовых условиях.

"Моя племянница часто ночует в подвале из-за обстрелов, а утром идёт в школу. Не знаю, какой еще уровень знаний нужно проверять у детей — они и так страдают".

"Я очень хорошо помню, как в школе мы несколько лет подряд сдавали контрольные работы по разным предметам. Мы готовились к ним так же, как и к экзаменам. Дополнительный стресс гарантирован! Нужно ли это сейчас? Кто знает. Нужно ли вообще? Да, нужно, чтобы не было такого стресса во время сдачи НМТ".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети разгорелся спор по поводу репетиторов для первоклассников.

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