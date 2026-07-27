'А зачем вообще нужна школа?' Спор о репетиторах для первоклассников разделил интернет

Украинский эксперт в области образования Игорь Ликарчук обратил внимание на пост, в котором родителям предлагали репетитора для подготовки детей к школе. Особое внимание уделялось чтению и математике.

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В посте в Facebook Ликарчук удивляется, зачем нужна школа, если родители нанимают репетиторов, чтобы подготовить детей к ней. В то же время подобное мнение разделило украинцев.

Так, часть пользователей сети отмечала, что родители должны готовить ребенка к первому классу физически и морально, а вот знания он должен получать уже в школе.

"Родители должны подготовить ребенка к школе физически и морально: здоровье, воспитанность, моральные нормы, умение самостоятельно ходить в туалет или самостоятельно есть в столовой. Но не делать то, что должны делать учитель и школа: учить читать и математике. Не раз слышал от мудрых и опытных учителей первых классов: "Не учите ребенка сами. Этим вы делаете хуже и для него, и для учителя, и для других учеников"

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В то же время другие отмечали, что в первый класс ребенок должен поступить, уже умея читать, и подобные требования существовали и 10 лет назад. К тому же есть ученики, которым сложно усваивать материал, поэтому таким школьникам лучше заниматься дополнительно.

"Ребенок должен пойти в 1 класс, уже умея читать! Так было еще 10 лет назад. Как ребенок сможет прочитать, например, задачу, не умея читать? Родители должны научить ребенка читать, а если они ленивы, то ищут репетитора. Пишу как мама, которая сама научила своего ребенка читать".

"До сих пор удивляет эта репетиторская деятельность... И как же мы, бедняги, когда-то учились без этого?"

"Есть часть детей, которые плохо усваивают материал и только при многократном повторении что-то запомнят. НУШ без закрепления материала – это как бег собаки по овсу".

"Это элементарные понты: я богата, я за свою цветочку все деньги отдам".

Напомним, украинская учительница начальных классов Диана Палаш рассказала, какими навыками должны обладать дети, приступая к обучению в школе. Так, в частности, первоклассники должны уметь попросить разрешения сходить в туалет, ведь есть те, кто молчит, потому что им стыдно. Она советует родителям потренироваться вместе с детьми произносить эту фразу, а в школе сопровождать первоклассников в туалет и помочь ученику им воспользоваться.

Кроме того, у мальчиков и девочек должно быть развито умение ждать. Поэтому взрослые должны объяснить детям, что такое очередь, ведь в классе, где много детей, это может быть привычная ситуация. Также дети должны уметь просить о помощи. Так, по словам педагога, первоклассники должны уметь говорить "мне трудно", "я не понимаю" без страха, что над ними будут смеяться. Умение говорить "нет" защищает от лишнего. Если кто-то говорит ребенку "А давай рвать учебники", то он должен уметь отказаться, управлять эмоциями. Не все получится с первого раза.

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