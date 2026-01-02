Не проводила уроки, меняла расписание и травила ребенка: учительница начальных классов на Львовщине получила выговор

В лицее села Нежухов на Львовщине учительница начальных классов Наталья Сулик получила выговор за систематическое невыполнение должностных обязанностей и отказ действовать в официальном порядке. Так, педагог не проводила уроки, меняла расписание, проводила экскурсии в урочное время и не подавала письменных докладных о проблемах в классе.

Об этом сообщил директор лицея Анатолий Смакал в интервью Суспільному. По его словам, после инцидента, когда дети должны были ехать на экскурсию во время уроков, был составлен акт и начато служебное расследование. Также был привлечен школьный психолог для оценки ситуации в классе, однако учительница незаконно распространила психологическое заключение в родительский чат, раскрыв персональные данные детей.

Следовательно, служебное расследование установило факты нарушения инструкций, служебных подделок и признаки буллинга со стороны Сулик.

"Один выговор она получила за то, что не выполняла свои должностные обязанности как учитель. Вносила изменения в расписание уроков, не проводила уроки и так далее. Второй выговор над ней "тлеет" за то, что она распространила в родительском чате психолого-педагогические характеристики ребенка. Пока мы ее не даем, потому что комиссия только вчера завершила работу и секретарь комиссии, к сожалению, заболела. Ждем, она появится с понедельника и, наверное, мы это соответственно документально оформим", – отметил Смакал.

По его словам, 5 января запланировано совместное рассмотрение документов с правоохранителями и со Службой по делам детей.

Сама учительница не согласна с объявленным выговором и будет оспаривать его юридически. Также она планирует после окончания каникул выйти на работу. Сейчас Сулик отстранили от работы до выяснения обстоятельств без сохранения заработной платы за нарушение трудовой дисциплины и невыполнение законных требований директора.

Что говорит полиция

В полиции Львовщины рассказали, что на работницу одного из образовательных учреждений ювенальные полицейские Стрыйского районного управления полиции составили четыре административных протокола по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство). Для принятия решения административные материалы направлены в суд. По результатам обращения в полицию учительницы полицейским офицером общины была проведена проверка. Признаков уголовного или административного правонарушения в действиях администрации образовательного учреждения выявлено не было.

В чем обвиняют учительницу

В лицее вспыхнул конфликт между директором школы и учительницей начальных классов Натальей Сулик. По словам педагога, ее обвиняют в буллинге ученицы, бабушка которой – Любовь Иванкив, работает в этом же заведении, а сам директор школы – Смакал якобы оказывает на нее давление и незаконно отстранил от работы.

Иванкив рассказала, что дружила с Сулик, однако недавно у них возник спор, после чего учительница начала некорректно относиться к ее внучке и давить на нее. Педагог трижды пожаловались на действия коллеги: впервые из-за того, что она прислала конфиденциальную информацию в родительский чат; второй раз – педагог публично говорила о поведении девочки и побуждала к этому учеников; третий раз, когда Сулик привела внучку в класс к бабушке во время урока, "чтобы успокоилась".

Сама же учительница говорит, что впервые оказалась в такой ситуации, к детям относится одинаково и никакого буллинга в отношении девочки не было, хотя, по ее словам, у школьницы сложный характер.

"Она написала, что я при детях сделала ее внучке замечание. Что я не должна была этого делать. Как при детях, если это был перерыв? Может, будет несколько детей. Но я говорила с ней тихонько, спокойно", – рассказала Сулик.

Педагог также отметила, что имеет конфликт с директором, который не позволил ученикам ее класса поехать на экскурсию из-за разногласий в приказах, а также скопировал личные сообщения на ее рабочем ноутбуке без разрешения. Он, по ее словам, совершал в отношении нее систематическое давление.

В приказе, подписанном руководителем лицея, говорится, что ее отстранили на следующих основаниях:

в связи с наличием обстоятельств, которые делают невозможным выполнение работником своих обязанностей,

в части соблюдения педагогической этики и недопустимости унижения чести и достоинства участников образовательного процесса,

об обязанности учебного заведения обеспечить защиту учащихся и работников,

внутренних нормативных документов лицея, регламентирующих порядок реагирования на нарушения трудовой дисциплины и случаи буллинга.

Также этим приказом ей запретили в любой форме общаться с родителями или законными представителями учеников 4 класса.

Сулик написала жалобу на руководителя в отдел образования, а также в полицию. Она говорит, что будет добиваться привлечения директора к ответственности. Руководитель учебного заведения никак не прокомментировал ситуацию.

