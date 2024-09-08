Не пытайтесь делать вид, что вы идеальны: 12 фраз, которые должны услышать все родители дошкольников
Украинская мама Настя Бакум, дочь которой посещает садик в Германии, поделилась 12 фразами, которые должны услышать родители дошкольников, чтобы добиться успеха в воспитании. Таких требований рекомендуют соблюдать в учебном заведении взрослым.
Советы касаются замечаний, идеальности родителей, реакции детей на запреты и решения попросить прощения. Ребята растут так быстро, что взрослым часто трудно успевать за ними. Но каждый день, когда они пытаются это сделать – бесценен, уверяет Бакум. Списком советов и объяснений к ним женщина поделилась в ТікТок.
12 требований ребенка к своим родителям, которыми поделилась Бакум:
- Не пытаться делать вид, что родители идеальны или непогрешимы. Это будет большой шок для ребенка, когда он узнает, что это не так.
- Не баловать. Ребёнок точно знает, что не может получать все, что хочет. Она только стремится испытать родителей.
- Не бояться быть жестким с малышом. Сыну или дочке нужна стойкость, ведь тогда они чувствуют себя более защищенными.
- Не делать замечания в присутствии других, если этого нельзя избежать. Мальчики и девочки придадут словам взрослых большую весомость, если они поговорят с ними спокойно и наедине.
- Не удивляйтесь, когда ребенок говорит "Я тебя ненавижу". Он ненавидит не родных, а их силу перечеркивать его планы.
- Не оберегать постоянно от последствий действий малыша. Дошкольнику нужно сталкиваться с неприятными и болезненными опытами, чтобы внутренне взрослеть.
- Не ворчать постоянно, иначе ребенок будет защищаться притворяясь, что не слышит папу или маму.
- Не давать поспешных обещаний. Если взрослые не выполняют их, то ребенок будет чувствовать себя ужасно заброшенным.
- Не быть непоследовательным. Это делает сына или дочь неуверенным, и они теряют доверие к родителям.
- Не перебивать и слушать, когда малыш задает вопрос. В противном случае мальчик или девочка будут обращаться к посторонним, чтобы получить необходимую информацию.
- Не смеяться над страхами. Они очень реальны, но взрослые могут помочь ребенку, если попытаются понять его.
- Не думать, что просить прощения у сына или дочери унизительно. Искренние извинения вызывают у них чувство привязанности и понимания.
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