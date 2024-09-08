Не пытайтесь делать вид, что вы идеальны: 12 фраз, которые должны услышать все родители дошкольников

Украинская мама Настя Бакум, дочь которой посещает садик в Германии, поделилась 12 фразами, которые должны услышать родители дошкольников, чтобы добиться успеха в воспитании. Таких требований рекомендуют соблюдать в учебном заведении взрослым.

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Советы касаются замечаний, идеальности родителей, реакции детей на запреты и решения попросить прощения. Ребята растут так быстро, что взрослым часто трудно успевать за ними. Но каждый день, когда они пытаются это сделать – бесценен, уверяет Бакум. Списком советов и объяснений к ним женщина поделилась в ТікТок.

12 требований ребенка к своим родителям, которыми поделилась Бакум:

Не пытаться делать вид, что родители идеальны или непогрешимы. Это будет большой шок для ребенка, когда он узнает, что это не так.

Это будет большой шок для ребенка, когда он узнает, что это не так. Не баловать. Ребёнок точно знает, что не может получать все, что хочет. Она только стремится испытать родителей.

Не бояться быть жестким с малышом. Сыну или дочке нужна стойкость, ведь тогда они чувствуют себя более защищенными.

Сыну или дочке нужна стойкость, ведь тогда они чувствуют себя более защищенными. Не делать замечания в присутствии других, если этого нельзя избежать. Мальчики и девочки придадут словам взрослых большую весомость, если они поговорят с ними спокойно и наедине.

Мальчики и девочки придадут словам взрослых большую весомость, если они поговорят с ними спокойно и наедине. Не удивляйтесь, когда ребенок говорит "Я тебя ненавижу". Он ненавидит не родных, а их силу перечеркивать его планы.

Не оберегать постоянно от последствий действий малыша. Дошкольнику нужно сталкиваться с неприятными и болезненными опытами, чтобы внутренне взрослеть.

Дошкольнику нужно сталкиваться с неприятными и болезненными опытами, чтобы внутренне взрослеть. Не ворчать постоянно, иначе ребенок будет защищаться притворяясь, что не слышит папу или маму.

Не давать поспешных обещаний. Если взрослые не выполняют их, то ребенок будет чувствовать себя ужасно заброшенным.

Если взрослые не выполняют их, то ребенок будет чувствовать себя ужасно заброшенным. Не быть непоследовательным. Это делает сына или дочь неуверенным, и они теряют доверие к родителям.

Не перебивать и слушать, когда малыш задает вопрос. В противном случае мальчик или девочка будут обращаться к посторонним, чтобы получить необходимую информацию.

В противном случае мальчик или девочка будут обращаться к посторонним, чтобы получить необходимую информацию. Не смеяться над страхами. Они очень реальны, но взрослые могут помочь ребенку, если попытаются понять его.

Они очень реальны, но взрослые могут помочь ребенку, если попытаются понять его. Не думать, что просить прощения у сына или дочери унизительно. Искренние извинения вызывают у них чувство привязанности и понимания.

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