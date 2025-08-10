Не 'сообразить': как заменить слово на украинском, чтобы не потерять смысл

Носители русского языка любят хвастаться, что некоторые их слова невозможно перевести. Что ж, на самом деле такие слова есть в любых языках. Но действительно ли такой невозможной задачей на самом деле является перевод таких слов на родственный с точки зрения происхождения украинский?

Возьмем для примера слово "сообразить". OBOZ.UA разбирался, есть ли в украинской лексике достойные соответствия.

Чтобы лучше перевести это слово, поинтересуемся его толкованием. Русские словари подают три варианта:

сопоставить что-то в уме; понять, догадаться о смысле чего-либо, разобраться в чем-то; придумать, обустроить что-то, найти выход или решение.

Поищем соответствия на каждое из этих значений. Если мы сопоставляем что-то в уме, а потом приходим к определенному выводу, осознаем что-то, в таком случае можно употребить слово "збагнути".

Этот же вариант можно использовать и для второго значения. А также его синонимы:

зметикувати;

зрозуміти;

усвідомити.

Если же мы говорим о способности что-то придумать, креативном подходе, то здесь нам на помощь придут такие глаголы:

зметикувати (снова);

прикинути;

розібратись.

Кстати, и прилагательное "сообразительный" в украинском языке имеет замечательное и очень точное соответствие. На нашем языке о таком человеке говорят "кмітливий" или "метикуватий " – это самый точный перевод. А о том, кто хорошо в чем-то разбирается, можно сказать "тямущий".

Как видим, если хорошо поразмыслить, то можно найти достойное соответствие любому русскому слову, которое "невозможно" перевести на украинский. Все, что для этого надо, это ежедневно понемногу углублять свои знания.

