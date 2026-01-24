"Не спонсируйте учителей – спонсируйте своего ребенка!" Украинка обратилась к родителям школьников и поделилась печальным опытом

Сеть всколыхнуло обращение мамы о том, что родителям стоит больше интересоваться, какие настоящие интересы у ее ребенка. По ее мнению, многие взрослые ждут магии от учителей, и именно поэтому готовы дарить им подарки.

Пользовательница Ирина Шуката призвала родителей вкладывать в детей и их развитие, а не спонсировать учителей. В своем видео, которое она опубликовала в социальной сети TikTok, автор рассказала о своем опыте, что она за все годы школы не смогла проявить свой талант, потому что никто не спрашивал, что именно ей было интересно.

"Родителям не надо думать, что учительница не уделяет достаточно времени вашему ребенку, надо думать, что вы не знаете, кем растет ваш ребенок", – обратилась к родителям автор сообщения и добавила, что если мама не знает, кто у нее растет, то именно она разрушит будущее своего ребенка.

"За те деньги, которыми вы спонсируете учителей, вкладывая в подарки, лучше спонсируйте собственного ребенка", – говорит она.

