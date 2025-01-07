Не только будущие учителя. Винницкий назвал еще одну специальность, куда поступают абитуриенты с самыми низкими баллами НМТ

Абитуриенты, которые поступали на специальность "Агроинженерия", имели очень низкие баллы на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2024 году. Так, всего на нее попало 2158 первокурсников, из которых 54% получило бюджетное место, и только 10% получили грант на обучение. Похожая ситуация также и с направлением "Агрономия".

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью LB.ua. Он отметил, что это еще одна специальность, где у абитуриентов низкие баллы на экзаменах. Так, поступающие, избравшие педагогические специальности, также низкие баллы по НМТ.

"У нас есть, например, специальность "Агроинженерия". На нее поступили 2158 абитуриентов, 54% – на бюджет, и только10 грантополучателей. Похожая история с "Агрономией". Это значит, что здесь та же проблема, что и с образованием. На эти специальности идут люди, у которых очень низкие баллы", – сказал Винницкий.

"Среднее образование" выбрали 7200 поступающих, 79% из них получили государственную поддержку, но процент получателей грантов здесь действительно очень маленький. Это значит, что у нас поступающий на среднее образование имеет очень низкий балл. Это меня пугает", – отметил чиновник.

По словам Винницкого, главная из причин, почему поступающие не выбирают педагогические специальности, связанные с зарплатами педагогов. Он подчеркнул, что сейчас государство работает над тем, чтобы первое рабочее место учителя было привлекательным и государственный заказ завершался не рабством, а, наоборот, конкурентной зарплатой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 300 поступающих на специальность "Среднее образование" в 2024 году получили гранты на обучение. То есть, только такое количество абитуриентов имеет не менее 150 баллов из Национального мультипредметного теста. Всего на контракте будут учиться 2500 будущих учителей.

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