Не только 'Федько-халамидник'. Учитель Артур Пройдаков назвал произведения, которые следует убрать из школьной программы

Учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков назвал произведения, которые, по его мнению, следует убрать из школьной программы. По его словам, школьникам лучше не читать травматические истории как "Федько-халамидник" Владимира Винниченко или "Украденное счастье" Ивана Франко. Также не интересны для детей будут и "Мисливські усмішки" Остапа Вишни.

Видео дня

Такое мнение педагог высказал в эфире подкаста "Литера". Пройдаков отмечает, что у школьников действует стереотип, согласно которому украинская литература о "слезах боли и отчаянии".

"Разве ревут волы как ясли полные" – очень красивый, очень добрый, но и без него дети могут, в принципе, обойтись в старшей школе и можно это произведение заменить каким-нибудь другим произведением Панаса Мирного. Помню, маленьким читал "Федько-халомидник". Это Виниченко тоже история, такая травматическая. Я бы такие произведения с травматическим опытом, когда Чипка убивает семью казака Хоменко и потом его мама сдает его там тогдашним органам, то я бы такие вот драматические истории убрал", – отмечает Пройдаков.

В то же время, по словам педагога, важно избежать стереотипов, что украинская литература – это "слезы у отчаяния. Именно поэтому я разгрузил бы программу, чтобы "что-то убрать", – добавляет он.

Достаточно сложно, говорит педагог, детям даются библейские истории, как "Моисей" Ивана Франко.

Пройдаков говорит, что на уроках воспользовался выступлениями стендап-комиков, чтобы сравнить это с произведениями по программе, где также использовался юмор. Благодаря этому педагог смог проанализировать реакцию школьников на современный юмор и тот, который был в прошлом.

"Усмішки" Остапа Вишни не смешны для современных детей. Это тоже я так скажу, очень мягко. Я недавно, буквально, эти тексты изучал, анализировал и мы зашли снова с точки зрения современности. Я показал современных стендап-комиков, показал, что есть там Славик Мартынюк, Антон Тимошенко, есть Вася Байдак", – делится учитель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что не так с учебниками из зарубежной литературы для 5–9-х классов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!