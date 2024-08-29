Не только интеллект: неожиданные результаты исследования показали, что влияет на успехи в обучении

Некогнитивные навыки, такие как мотивация и саморегуляция, оказывают влияние на академические успехи детей. Кроме того, значительную роль также играют и генетические факторы, которые удваиваиваются в возрасте от 7 до 16 лет. К такому выводу пришли ученые, которые провели исследования, изучая результаты 10 000 детей в Англии и Уэльсе,

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Специалисты уверены, что благодаря такому анализу, следует пересмотреть утверждение, что достижения в обучении у большинства учеников определяются интеллектом. Ведь эмоциональный и поведенческий состав ребенка, на который влияют как гены, так и среда, играет решающую роль в его образовательном пути. Результаты исследования опубликованы на страницах Medicalxpress.

"Исследование ставит под сомнение давнее предположение о том, что интеллект является основной движущей силой академических достижений. Мы нашли убедительные доказательства того, что некогнитивные навыки, такие как смелость, настойчивость, академический интерес и ценность обучения, являются не только важными предвестниками успеха то, что их влияние со временем усиливается", – рассказывают эксперты.

По мнению ученых, результаты исследования имеют глубочайшее значение для образования. В частности, учебные заведения смогут разрабатывать и использовать целевые меры для поддержки эмоционального и социального развития учеников в обучении.

Таким образом, можно создать более инклюзивную и эффективную среду для детей.

В то же время, проведенный анализ подчеркивает необходимость дальнейших исследований сложного взаимодействия между генами, окружающей средой и образованием.

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