Не только крестики-нолики: сеть покорили три простые игры на бумаге, которые понравятся детям и взрослым

Родители, которые часто путешествуют с ребенком, точно знают, как важно иметь запас развлечений, чтобы скоротать время ожидания. Конечно, проще всего перебросить эту задачу на гаджеты, но психологи советуют не увлекаться этим методом, а больше времени проводить в общении с ребенком. На помощь приходят игры на бумаге.

Наиболее известная из них – это крестики-нолики. Но она очень простая, может по-настоящему развлечь разве что совсем малышей и довольно быстро надоедает. Именно поэтому блогер Виталий Голоунин поделился со своими подписчиками в TikTok тремя интересными вариантами игр, в которые играет со своей дочерью. Все, что вам для них понадобится, это лист бумаги и пара фломастеров разного цвета – для каждого игрока своего.

Игра №1. Мозаика

Нарисуйте поле любой формы и произвольно разделите его на сектора. Определите, кто начинает (бросьте монетку или сыграйте в камень-ножницы-бумага), и по очереди раскрашивайте каждый сектор своим цветом. Есть только одно правило: нельзя закрашивать секцию, которая имеет общую сторону с другой закрашенной. Побеждает тот, кто сможет закрасить последнюю возможную секцию.

Игра №2. Перекрестки

Нарисуйте на листе бумаги игровое поле квадратной или прямоугольной формы. На каждой стороне поля поставьте по четыре заметных точки. Игроки по очереди должны соединять эти точки прямыми линиями. Это нужно делать так, чтобы набрать наибольшее количество пересечений. За пересечение линии соперника – один балл, за свою линию – два балла. Игра продолжается, пока есть свободные точки, а потом идет подсчет баллов. Побеждает тот, кто наберет их больше.

Игра №3. Черная дыра

Нарисуйте на листе бумаги пирамиду из кружочков. Длина одной стороны пирамиды – 6 кружочков. Игроки по очереди пишут внутри каждого из них цифры от 1 до 10. Каждое число при этом игрок может использовать только один раз. Свои цифры можно вписывать в любые кружочки, но стоит помнить, что последний кружочек станет черной дырой. Далее цифры вокруг черной дыры суммируются. У кого из игроков сумма цифр вокруг дыры меньше, тот и победитель.

