Не только "Маша и Медведь". Украинцы назвали мультфильмы, которые также стоит заблокировать в Украине

Несмотря на то, что украинские педагоги и эксперты в области образования уже давно говорили о вреде российского мультсериала "Маша и Медведь", заблокировали его в Украине только в августе 2026 года – соответствующее решение СНБО ввел в действие президент Владимир Зеленский. Однако родители маленьких украинцев предлагают на этом не останавливаться.

Пользовательница Threads с ником @sonyachna_ya спросила своих подписчиков, что, по их мнению, следует заблокировать следующим. Предложения российским контентом не ограничились.

Конечно, львиную долю комментариев составляли списки популярных российских анимационных проектов. Среди них называли:

"Фиксиков";

"Смешариков";

"Барбоскиных";

"Трех котов";

"Лунтика и его друзей";

"Ми-ми-мишек";

франшизу "Три богатыря";

"Синий трактор";

а также все советские анимационные фильмы, созданные на студии "Союзмультфильм", включая "Чебурашку" и сериал "Ну, погоди!".

Однако детским контентом в комментариях не ограничились. Например, среди предложений оказался сериал "Сваты", к производству которого была непосредственно привлечена украинская студия "Квартал 95". Интересно, что он находился под запретом с 2017 по 2019 год, поскольку в сериале снимались российские актеры. Однако этот запрет впоследствии снял суд. Более того, после этого телеканал "1+1" даже показал последний, 7-й, сезон сериала. Впрочем, после начала полномасштабной войны никто не решается выпустить этот продукт в эфир, даже несмотря на отсутствие фактического запрета.

Но это не единственный отечественный контент, попавший в немилость комментаторов. Несколько раз прозвучало также мнение о необходимости запретить в Украине юмористические шоу вроде "Вечернего квартала" и "Дизель-шоу". Как и единый телемарафон, который выходит уже пятый год подряд и финансируется из госбюджета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой именно вред несет в себе сериал "Маша и Медведь" по мнению украинских экспертов в области образования.

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